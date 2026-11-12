Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Kıbrıscık'ta anma programı gerçekleştirildi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen anma programında, şehit Muhammet Fatih Safitürk ile Pilot Binbaşı Nihat İlgen anıldı. Etkinlikte, şehitlerin hatıralarını canlı tutmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi ve katılımcılar dualarla şehitleri yad etti.

Anma programı detayları:

Program kapsamında açılan fotoğraf sergisi, şehitlerin ilçedeki görev ve anlarını yansıtan karelerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezenler şehitlerin anılarını hatırladı ve notlar aldı. Etkinlikte neyzen İsmail Hakkı Akman Şen tarafından bir ney dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup Mevlid-i Şerif ile devam edildi; başta Muhammet Fatih Safitürk ile Nihat İlgen olmak üzere, anmada Yıldırım Oflaz ve Süleyman Tombak gibi diğer şehitlerin ruhları için dualar edildi.

Katılımcılar ve kapanış:

Anma törenine Kıbrıscık Kaymakamı Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, şehit aileleri, Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in halası Seher Hanım, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, şehitlere rahmet, minnet ve saygı ile anılmasının ardından sona erdi.

ANMA PROGRAMINA KIBRISCIK KAYMAKAMI FEYZA YILMAZ, BELEDİYE BAŞKANI EMİN TEKEMEN, ŞEHİT AİLELERİ, PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN'İN HALASI SEHER HANIM, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.