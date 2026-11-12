Kırmızı bültenle aranan yeni nesil örgüt lideri Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi

Operasyonun kapsamı:

Sercan Sayal, hakkında 116 suçtan arama kararı bulunan ve kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri olarak Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Yetkililer, Sayal'in tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından arandığını belirtti.

Emniyet ve adli koordinasyon:

İade süreci, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı arasında yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası iş birliği ve istihbarat paylaşımı ile sağlandığını vurguladı.

Uçuş ve teslimat bilgileri:

Sayal, saat 12.50'de Yunanistan'dan kalkan TK1844 sefer sayılı, kuyruk numarası TC-LGS olan Türk Hava Yolları uçağıyla saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanına varışın ardından gerekli iade işlemleri ve adli prosedürler başlatıldı ve şüpheli yetkililere teslim edildi.

Yetkililer, soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiğini, kamu güvenliğini tehdit eden organize suç şebekelerine karşı iş birliği ve takip faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi