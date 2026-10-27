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Antalya’da hortumun vurduğu bölgede fırtına ve sağanak görüntülendi

Antalya'da hortumun etkilediği alanlarda fırtına ve sağanak anları kaydedildi; sokaklar suyla doldu ve kıyılarda yoğun dalga hareketi görüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya’da hortumun vurduğu bölgede fırtına ve sağanak görüntülendi

Antalya'da hortum ve fırtına kısa özet:

Gelen görüntülerde Antalya kıyılarında ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde etkili olan hortum ile birlikte görülen fırtına ve sağanak açık biçimde izleniyor. Kameralara yansıyan sahnelerde kuvvetli rüzgârın ağaçları ve hafif yapıları salladığı, yağışın kısa sürede sokaklarda su birikintilerine yol açtığı görülüyor.

Kayıtlarda öne çıkan görüntüler:

Kayıtlarda, sahil şeridinde yükselen dalgaların kıyıya çarpması, cadde ve sokaklarda su akışlarının oluşması ile araç ve yaya trafiğinin etkilendiği anlar yer alıyor. Görüntülerde bazı bölgelerde yağmurun şiddetine bağlı olarak görüş mesafesinin azaldığı ve suyun taşma riski oluşturduğu dikkat çekiyor.

Gözlemler ve yerel etkiler:

Yerel görüntüler, kısa süreli fakat yoğun etkili bir meteorolojik olayın izlerini taşıyor. Fırtına anında kıyılarda köpüklü dalga hareketleri, karayolunda biriken yağmur suları ve sokaklarda ilerlemeyi zorlaştıran su birikintileri kaydedildi. Bu tür anlık hava olaylarında altyapı ve ulaşımın olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalı.

Görüntüler, olayın yerel yaşamı nasıl etkilediğine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor; yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması, ani sağanak ve rüzgâr sırasında dikkatli davranılması gerektiğini gösteriyor.

Hortumun vurduğu Antalya&#039;da fırtına ve yağışın etkisi böyle kaydedildi

Hortumun vurduğu Antalya'da fırtına ve yağışın etkisi böyle kaydedildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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