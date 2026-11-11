Antalya'da iş birliği vurgusu: Erdoğan, Albanese'yi kabul etti

Erdoğan-Albanese görüşmesi Antalya'da gerçekleşti

İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gündemdeki önemli meselelerin ele alınması çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmede öne çıkan başlıklar:

Taraflar, Türkiye-Avustralya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu vurguladı ve bu potansiyelin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

ticaret ve ortak sorumluluk vurgusu:

Erdoğan ayrıca COP31 çerçevesinde iki ülkenin ortak sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, Avustralya Başbakanı'na katkıları için teşekkürlerini sundu. Görüşmede belirtilen ifadeler, diplomatik temasların hem ekonomik iş birliğini hem de küresel meselelerde koordinasyonu güçlendirmeye yönelik olduğunu gösteriyor.

Resmi kaynaklar, görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini ve ilerleyen dönemde iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese’yi kabul etti