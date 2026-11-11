Samsun'da tramvay durağı önünde bıçaklı kavga: üç çocuk yaralandı

olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 18 yaşından küçük A.B., H.A. ve A.A. bıçaklandı.

Yaralılardan birinin boynundan, diğer ikisinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Olayın kısa sürede çevrede paniğe yol açtığı belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alıp saha incelemesi başlattı. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 ÇOCUK YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.