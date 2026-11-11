Erdoğan ile Albanese Antalya’da ikili ilişkileri ve küresel gündemi görüştü

Görüşmenin odak noktaları:

İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular tartışıldı.

Ticaret ve iş birliği fırsatları:

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcut seviyeden daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, birçok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve somut adımlar atılmasının gerekliliğini ifade etti.

COP31 kapsamında ortak sorumluluk:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de iki ülkenin ortak sorumluluk üstlendiğini belirterek, zirveye sunduğu katkılar için Avustralya Başbakanı'na teşekkür etti. Kabulde ayrıca bölgesel ve küresel alandaki meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği fırsatlarının somutlaştırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SAĞDA), COP31 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN TÜRKİYE ANTALYA’DA BULUNAN AVUSTRALYA BAŞBAKANI ANTHONY ALBANESE’Yİ (SOLDA) KABUL ETTİ.