Körfez Basket farklı galibiyetle tamamladı: Kalev 101-75

Körfez Basket, FIBA Europe Cup’ta güçlü bir performansla kazandı

maç özeti:

FIBA Europe Cup F Grubu 6. maçında Körfez Basket, evinde karşılaştığı Estonya temsilcisi Kalev'i 101-75 ile geçti. Mücadele Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonunda oynandı; hakem üçlüsü Georgios Poursanidis, Mchal Chrakowiecki ve Maden Lucic'ti. Körfez, hücum ritmini maç boyunca koruyarak rakibine kapalı devreler vermedi ve farkı giderek açtı.

oyuncu performansları ve kritik anlar:

Körfez cephesinde Jonny Davis 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Boe Buie 15 ve Filip Barna 13 sayı ile desteğini koydu. Alex Reese 11, Paulius Danusevicus 10, Matt Mitchell 8, Altan Çamoğlu 5, Mert Akay 5, Berk Can Akın 6, Atahan Demirtaş 4, Efe Sarıca 4 ve Filip Barna dışında diğer isimler düzenli katkı verdi. Kalev'de Kevaughn Allen 14, Kaspar Vuks 13, Carlos Jurgens 12, Damian Forrest ve Patrik Saal 10'ar sayıyla mücadele etti; Jacop Falko 8, Hannes Saar 7, Rinalds Malmanis 1 sayıda kaldı.

periyot skorları ve maç gidişatı:

Körfez ilk periyodu 30-18 önde kapattı ve devreye 51-40 üstün girerek kontrolü elinde tuttu. Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan ev sahibi, 3. periyot sonunda 80-51 ile maçı büyük ölçüde garantiledi. Son çeyrekte kontrolü elinde tutan Körfez, maçı 101-75 ile tamamladı.

Başantrenör Serhan Kavut yönetiminde sahada dengeli bir rotasyon kullanan Körfez, savunma ve hızlı hücumlarda etkili olurken Kalev başantrenörü Brett Nomm'un oyuncuları zaman zaman karşılık verse de skor üretiminde geri kaldı.

Hakemler: Georgios Poursanidis, Mchal Chrakowiecki, Maden Lucic

Körfez Basket: Boe Buie 15, Jonny Davis 20, Matt Mitchell 8, Oscar Cluff, Paulius Danusevicus 10, Mert Akay 5, Berk Can Akın 6, Atahan Demirtaş 4, Efe Sarıca 4, Altan Çamoğlu 5, Alex Reese 11, Filip Barna 13. Başantrenör: Serhan Kavut

Kalev: Jacop Falko 8, Hannes Saar 7, Kevaughn Allen 14, Owen McCormack, Damian Forrest 10, Kaspar Vuks 13, Patrik Saal 10, Rasmus Vuks, Carlos Jurgens 12, Rinalds Malmanis 1. Başantrenör: Brett Nomm

FIBA EUROPE CUP (AVRUPA KUPASI) F GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN KOCAELİ EKİBİ KÖRFEZ BASKET GRUPTAKİ ALTINCI MAÇINDA TEK MAĞLUBİYETİ ALDIĞI KALEV’İ AĞIRLADI.