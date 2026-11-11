Emine Erdoğan'dan Maldivler eşine doğa sorumluluğu vurgusu

Emine Erdoğan ile Sajidha Mohamed görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu’nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi. Görüşme, COP31 kapsamında Türkiye’de ağırlanan heyet çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin gündemi:

Emine Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada görüşmenin odağında doğa ve çevre sorumluluğunun bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, ortak çevresel yükümlülüklere dikkat çekilerek karşılıklı anlayışın önemine işaret edildi.

mesaj ve değerlendirme:

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk".

Toplantı, iki ülkenin temsilcileri arasında çevre konularında kurulan diplomatik temasların sıcak bir örneği olarak değerlendirildi. Görüşmenin kısa metni, çevresel sorumluluk temasının lider eşleri düzeyinde nasıl gündeme geldiğini göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanının eşi Sajidha Mohamed ile görüştü