Antalya'da COP31, Türkiye diplomasi sahnesinin merkezine yerleşti

Antalya'da COP31 ve Türkiye'nin diplomasi vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında basına yaptığı açıklamada, zirvenin Türkiye'yi uluslararası diplomasi sahnesinin odağı haline getirdiğini söyledi. Duran, zirvenin 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, organizasyonun yoğun katılıma sahne olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın diplomasi trafiğinin öne çıktığını vurguladı.

Türkiye diplomasinin merkezinde:

Duran, Türkiye'nin 2026 yılında üstlendiği liderlikten hareketle, "Türkiye, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinin ardından COP31 ile diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya gelişinden bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğinin somut bir gösterge olduğunu belirtti; Duran'a göre Erdoğan şu ana kadar 10 ikili görüşme gerçekleştirdi ve zirve süresince 20'ye yakın görüşme yapması bekleniyor.

İklim adaleti ve uygulama ön planda:

Duran, COP31'in yaklaşımını "konsensüs, aksiyon ve diyalog" olarak özetleyerek, görüşmelerin kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Zirvede iki temel konunun öne çıktığını belirten Duran, birincisinin iklim adaleti olduğunu söyledi; gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumluluğuna değinerek finans ve teknoloji paylaşımının önemine dikkat çekti.

Diğer önemli başlık ise kararların hayata geçirilmesi oldu. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu husustaki yaklaşımını "Mış gibi yapmayacağız, alınan kararlar uygulamaya konulmalı" sözleriyle aktardı ve COP31'in uygulama odaklı bir zirve olmasını temenni etti.

Gazze, çevresel tahribat ve kamuoyu çalışmaları:

İklim gündemi ele alınırken bölgesel insani ve çevresel tahribatların da gündemde olduğunu söyleyen Duran, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından alıntı yaparak Gazze'de yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var, ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar."

İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Duran, medya akreditasyonunun Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütüldüğünü ve 5 kıtadan yaklaşık 4 bin basın mensubu'nun zirveyi takip ettiğini belirtti. Ayrıca kurumun iklim diplomasisi üzerine hazırladığı kitaplar, bir sözlük ve dönem başkanlığına ilişkin yayınlarla kamuoyunu bilgilendirdiğini ve dezenformasyonla mücadele yürüttüklerini ifade etti.

Organizasyon kapasitesi ve uluslararası dönüş:

Duran, Antalya'nın ev sahipliği kapasitesine değinerek COP31'in kapsamı bakımından NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinden daha büyük olduğunu söyledi. Zirvenin hazırlanmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da önemli katkıları olduğunu aktaran Duran, liderlerin organizasyon çabasını takdir ettiğini ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler alındığını belirtti.

Duran sözlerini, COP31'in sadece görüşmelerin yapıldığı değil, alınan kararların uygulamada karşılık bulduğu bir zirve olması temennisiyle tamamladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN