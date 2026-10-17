Antalya'da jandarma ekipleri kayıp kişiyi 19 kilometre uzaklıkta buldu

Arama kurtarma çalışması:
Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda kaybolduğu bildirilen H.O. için Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri bölgeye intikal ederek arama başlattı.
Bulunduğu yer ve müdahale:
Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp şahsa, ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen H.O.'nun vücudunun çeşitli bölgelerinde çizikler olduğu tespit edildi.
Sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla H.O. hastaneye sevk edildi.
ANTALYA'NIN KONYAALTI İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA KAYBOLAN ŞAHIS, JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) TİMLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU İKAMETİNDEN YAKLAŞIK 19 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU.
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