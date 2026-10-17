Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Erzurum'da 'herkes yesin' fiyatıyla serpme kahvaltı ilgi odağı

Yakutiye'de esnaf Nasır Dikilitaş'ın kişi başı 150 TL'ye sunduğu 11 çeşit serpme kahvaltı, sosyal medyayla yayılarak yerli ve öğrenci kitlesini çekti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:35

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 23:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 'herkes yesin' fiyatıyla serpme kahvaltı ilgi odağı

Erzurum'da uygun fiyatlı serpme kahvaltı yoğun ilgi görüyor:

Yakutiye ilçesinde Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren bir kahvaltı salonu, sosyal medyada paylaşılan kampanyayla dikkat çekti. İşletmeyi Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşi birlikte yürütüyor; sundukları serpme kahvaltı kişi başı 150 TL olarak fiyatlandırıldı.

Menüde beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum’un yöresel lezzetlerinden göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık ve somun ekmek ile çay bulunuyor. Toplam 11 çeşit ürün içeren servis, bölgedeki ortalama kahvaltı fiyatlarının oldukça altında kaldı.

Sosyal medyanın etkisi:

Nasır Dikilitaş, farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kahvaltı işletmeciliğine geçtiğini belirterek sosyal medyaya verdikleri paylaşımın ilgi çektiğini söyledi. Dikilitaş'ın sözleri şöyle: "Erzurum’da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL’ye. Erzurum’da küçük bardak 15 liraya. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden, kazanmak istiyorum. Burası daha dolu oluyor aslında bugün hava yağışlı olduğundan ara sıra işimiz oldu. Allah’a şükürler olsun, verdiğine şükürler olsun. Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı"

Müşteriler ve ziyaretçi yorumları:

Müşteriler de kampanyayı sosyal medyadan görüp deneyimlemek için geldiğini belirtti. Müşteri Furkan Abak, "İnanmadım daha doğrusu. Gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün de buraya geldik. Çeşitlerin bol olması, güler yüzlü insanların olması bizi cezbetti açıkçası. Vallahi yani bulunmaz bir nimet Erzurum’da. Zaten olması gereken bir şey bence. Onlardan da teşekkür ediyorum. Hem öğrenci dostu, hem de ekonomiye bir katkı sağlamışlar. Güzel bir şey bence" ifadelerini kullandı.

Ağrı’dan hastane işleri için Erzurum’a gelen Caner Yüce ise kampanyayı sosyal medyadan gördüklerini ve videodaki sıcaklığın kendilerini cezbettiğini söyledi: "Kahvaltıyı biz sosyal medyadan gördük, bayağı hoşumuza gitti. Ben de arkadaşıma attım. Zaten hastanede işimiz bittikten sonra buraya geldik. Yani oradaki videodaki sıcaklığı çok hoşumuza gitti. Biz onun için geldik. Gerçekten ellerine de sağlık, çok da güzel olmuş"

İşletme sahipleri, düşük fiyatla daha fazla müşteri çekmeyi ve sürdürülebilir bir gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası bölge halkı ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin sürdüğü kaydedildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE ESNAF NASIR DİKİLİTAŞ’IN KİŞİ BAŞI 150 TL’DEN SUNDUĞU SERPME...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE ESNAF NASIR DİKİLİTAŞ’IN KİŞİ BAŞI 150 TL’DEN SUNDUĞU SERPME KAHVALTI KAMPANYASI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASININ ARDINDAN İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kente yeni mali danışman: Yasemin Özdemir'in bürosu açıldı
images

Bilecik TSO başkanı iki grupta da seçimi kaybetti
images

İmece ile onarılan okul pazartesiye hazır
images

Malatya'da kadınların el becerilerini güçlendiren uygulamalı dikiş atölyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de alışveriş sırasında servis aracı mağazaya girdi

Gülnar'da iki işletmeye fuhuş operasyonu: altı kişi tutuklandı

Gülnar'da fuhuş iddiası: iki mekânın ruhsatı tehlikede, 6 şüpheli tutuklandı

Plakasız kaçışın faturası 326 bin lira oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması