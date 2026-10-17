Erzurum'da 'herkes yesin' fiyatıyla serpme kahvaltı ilgi odağı

Erzurum'da uygun fiyatlı serpme kahvaltı yoğun ilgi görüyor:

Yakutiye ilçesinde Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren bir kahvaltı salonu, sosyal medyada paylaşılan kampanyayla dikkat çekti. İşletmeyi Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşi birlikte yürütüyor; sundukları serpme kahvaltı kişi başı 150 TL olarak fiyatlandırıldı.

Menüde beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum’un yöresel lezzetlerinden göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık ve somun ekmek ile çay bulunuyor. Toplam 11 çeşit ürün içeren servis, bölgedeki ortalama kahvaltı fiyatlarının oldukça altında kaldı.

Sosyal medyanın etkisi:

Nasır Dikilitaş, farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kahvaltı işletmeciliğine geçtiğini belirterek sosyal medyaya verdikleri paylaşımın ilgi çektiğini söyledi. Dikilitaş'ın sözleri şöyle: "Erzurum’da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL’ye. Erzurum’da küçük bardak 15 liraya. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden, kazanmak istiyorum. Burası daha dolu oluyor aslında bugün hava yağışlı olduğundan ara sıra işimiz oldu. Allah’a şükürler olsun, verdiğine şükürler olsun. Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı"

Müşteriler ve ziyaretçi yorumları:

Müşteriler de kampanyayı sosyal medyadan görüp deneyimlemek için geldiğini belirtti. Müşteri Furkan Abak, "İnanmadım daha doğrusu. Gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün de buraya geldik. Çeşitlerin bol olması, güler yüzlü insanların olması bizi cezbetti açıkçası. Vallahi yani bulunmaz bir nimet Erzurum’da. Zaten olması gereken bir şey bence. Onlardan da teşekkür ediyorum. Hem öğrenci dostu, hem de ekonomiye bir katkı sağlamışlar. Güzel bir şey bence" ifadelerini kullandı.

Ağrı’dan hastane işleri için Erzurum’a gelen Caner Yüce ise kampanyayı sosyal medyadan gördüklerini ve videodaki sıcaklığın kendilerini cezbettiğini söyledi: "Kahvaltıyı biz sosyal medyadan gördük, bayağı hoşumuza gitti. Ben de arkadaşıma attım. Zaten hastanede işimiz bittikten sonra buraya geldik. Yani oradaki videodaki sıcaklığı çok hoşumuza gitti. Biz onun için geldik. Gerçekten ellerine de sağlık, çok da güzel olmuş"

İşletme sahipleri, düşük fiyatla daha fazla müşteri çekmeyi ve sürdürülebilir bir gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası bölge halkı ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin sürdüğü kaydedildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE ESNAF NASIR DİKİLİTAŞ’IN KİŞİ BAŞI 150 TL’DEN SUNDUĞU SERPME KAHVALTI KAMPANYASI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASININ ARDINDAN İLGİ GÖRDÜ.