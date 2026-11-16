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Antalya'da köprülü kavşakta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

Kepez Avni Tolunay Mahallesi'nde köprülü kavşak girişinde bariyerlere çarpan 07 CNG 242 plakalı motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Ali Hasan Yeşil hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da köprülü kavşakta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

kaza ve özet:

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada, saat 17.30 sıralarında Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişimindeki köprülü kavşak girişinde 07 CNG 242 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki Ali Hasan Yeşil kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre sürücü hayatını kaybetti.

kaza yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü motosikletin kontrolünü yitirdi ve çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza, köprülü kavşağın giriş bölümünde gerçekleşti ve çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriminde bulunmasının ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Hasan Yeşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Yeşil’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

ANTALYA’DA MOTOSİKLETİ İLE BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI...

ANTALYA’DA MOTOSİKLETİ İLE BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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