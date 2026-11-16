Estetikle izini değiştirmeye çalıştı, polis kiralık daire zincirinde buldu

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık nedeniyle hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları, şüphelinin sabit kayıtlı adresleri kullanmadığını ve sıklıkla başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ortaya koydu.

soruşturma ve takibe dair:

Aranan Şahıslar Büro Amirliği yönlendirmesiyle yürütülen çalışmada, ekipler R.B.'nin kimlik tespiti zorlaştırmak amacıyla yüzünde estetik operasyon yaptırdığını tespit etti. Soruşturmada, şüphelinin çevresindeki bağlantılar ve birlikte yaşadığı kişiler mercek altına alındı; bu kapsamda yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M. de incelemeye alındı.

Saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı ikamet ettiği adres belirlendi. Adres çevresinde tedbir alan polis, belirlenen adrese yönelik operasyon düzenleyerek R.B.'yi yakaladı.

yakalama ve hukuki süreç:

Operasyonda gözaltına alınan R.B. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca, şüpheliyi sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi gereğince suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve yasal süreçin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

HAKKINDA HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 101 DOSYA BULUNAN VE 15 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN R.B., TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNDEN ESTETİK OPERASYON GEÇİRMESİNE RAĞMEN MERSİN POLİSİNİN TAKİBİNDEN KURTULAMADI.