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Arnavutköy’de üretim hattına jandarma müdahalesi: milyonlarca hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma'nın Arnavutköy'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 milyon 200 bin hap, 1 milyon boş kapsül, 165 kilogram ham madde ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 22:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy’de üretim hattına jandarma müdahalesi: milyonlarca hap ele geçirildi

Operasyonun gelişimi:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy ilçesinde belirlenen adres ve araçlarda takibat yaptı. Bugün sabah saatlerinde planlanan eş zamanlı baskınlarla 8 ayrı adrese ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda, jandarma ekipleri üretim ve dağıtıma yönelik düzenek ile yoğun miktarda madde ele geçirildi. Arama ve el koyma işlemleri sırasında adreslerdeki bulgular titizlikle kayıt altına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve yaptırımlar:

Operasyonda ele geçirilenler arasında 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül, 165 kilogram ham madde ve dolum için kullanılan 1 adet kapsül dolum makinesi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheliler ve soruşturmanın durumu:

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli ise firari olup, yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçen malzemelerin kaydını ve adli süreç için teslimi ile ilgili çalışmaları yürütürken, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesine devam ediyor.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN ARNAVUTKÖY’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN ARNAVUTKÖY’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 MİLYON 200 BİN ADET UYUŞTURUCU ETKİLİ HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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