Uzunköprü'de kaybolan 11 ton cevizin 3 tonu sahibine ulaştı

olayın gelişimi:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Hasanpınar köyünde 13 Kasım tarihinde A.Ş. ile M.C.Y. arasında yaklaşık 11 ton cevizin alımı konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. A.Ş., cevizlerin kantarda tartılmak üzere götürüldüğünü ancak daha sonra kendisinden haber alınamadığını belirterek jandarmaya şikâyette bulundu.

soruşturma ve ele geçirme:

Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen araştırmada, şüpheli M.C.Y.'den yaklaşık 3 ton cevizin satılmak üzere 5 kişi tarafından satın alındığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, cevizleri jandarma ekiplerine rızalarıyla teslim etti.

iade ve adli süreç:

Ele geçirilen cevizler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

UZUNKÖPRÜ’DE 11 TON CEVİZ HIRSIZLIĞINDA 3 TONU ELE GEÇİRİLDİ