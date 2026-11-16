Karbonsuzlaşmada taahhüt yetmez: Ford Otosan COP31'de tedarik zinciri odaklı yol haritasını açıkladı

Karbonsuzlaşmayı tedarik zincirinden başlatma çağrısı: Ford Otosan COP31 panelinde somut adımlar paylaştı

Ford Otosan, Koç Holding’in Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında 16 Kasım’da Antalya'da düzenlenen "Ekosisteme Liderlik Etmek: Otomotiv Değer Zincirinde Karbonsuzlaşmanın Ölçeklendirilmesi" panelinde, sektör paydaşlarıyla birlikte tedarik zincirinde uygulanabilir ve ölçülebilir karbonsuzlaşma yaklaşımını sundu. Panel, Yeşil Alan’daki Koç Teknoloji ve İnovasyon Pavilyonu’nda gerçekleştirildi.

Oturumda öne çıkan görüş, hedef açıklamalarının tek başına yeterli olmadığı; asıl başarının değer zincirinde hayata geçirilen yatırımlar, somut emisyon azaltımı ve bu sonuçları izleyen ortak göstergelerle mümkün olacağı oldu. Ford Otosan, "Gelecek Şimdi" sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Türkiye ve Romanya’daki üretim ve mühendislik kapasitesini dönüşümün hizmetine sunduğunu aktardı.

Dört unsur: dönüşümü mümkün kılan bileşenler:

Panelde tedarikçilerin dönüşüm yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri için dört temel unsurun bir arada olması gerektiği belirtildi: yetkinlik, satın alma koşulları, finansman ve kamu desteği. Moderatör Cankut Kaan Bolat değer zincirinin üretim dışındaki bileşenlerine dikkat çekerek, ortak sorumluluk ve koordinasyon çağrısı yaptı.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin tedarikçilerle geçmişten bu yana kalite, maliyet ve teslimat odaklı iş birliği yürüttüğünü, 2022’den itibaren sürdürülebilirliğe verilen ağırlığın belirgin biçimde arttığını söyledi. Özyurt, sürdürülebilirliğin satın alma kararlarının merkezine alındığını; düzenli değerlendirmeler, gelişim yol haritaları ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla tedarikçi performanslarının takip edildiğini aktardı.

Özyurt’un vurguladığı önemli noktalardan biri, karbonsuzlaşmanın her zaman büyük sermaye harcamalarıyla başlaması gerekmediği idi: doğru veri, doğru ölçüm ve kaynak verimliliğiyle israfın azaltılmasının bazı işletmeler için önemli kazanımlar sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca başarının yalnızca uygulamaların hayata geçirilmesiyle değil, elde edilen emisyon azaltımının ve rekabetçilik üzerindeki etkinin izlenmesiyle ölçülmesi gerektiğini kaydetti.

Tedarikçi deneyimi, finansman, ekonomi ve politika perspektifleri:

Panelde söz alanlar farklı perspektiflerden katkı sundu. Umut Özdeş (Canel Otomotiv) tedarikçi deneyimi üzerinden, sürdürülebilirlik yatırımlarının küçük ve orta ölçekli işletmeler için erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini; uygun koşullu finansman, teşvikler ve teknik desteğin önemini vurguladı. Özdeş, sürdürülebilirliğin yalnızca büyük şirketlerin gerçekleştirebileceği bir alan olarak kalmaması gerektiğini belirtti.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wagner Almeida, tedarikçi projelerinin finansmana hazır hale gelmesi için güvenilir veri, uygun ekonomik modeller ve risk-gelir dengesi gerektiğini söyledi. Almeida, özellikle küçük ölçekli tedarikçiler için standartlaştırılmış ve erişilebilir finansman çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

PwC Brezilya Ortağı Mauricio Colombari ise dönüşümün maliyet ve değer üretme dinamiklerine odaklandı; yatırımların maliyetinin çoğunlukla bugünde hissedildiğini, ancak orta ve uzun vadede rekabet avantajı ve değer yaratımının ortaya çıktığını belirtti. Colombari, şirketlerin yalnızca dönüşümün maliyetini değil, ertelemenin yol açacağı ekonomik kayıpları da değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Valentina Di Sebastiano politika cephesinden konuştu: açık ve öngörülebilir politika standartlarıyla birlikte küçük işletmelerin raporlama yükünü azaltacak sadeleştirme adımlarının önemine dikkat çekti. Teknik destek, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yetkinlik geliştirme çalışmalarının üç öncelik olduğunu söyledi.

Panelde öne çıkan ortak sonuç, birbirinden bağımsız projeler yerine ana sanayi, tedarikçiler, finans kuruluşları ve politika yapıcıların ortak öncelikler ve ölçülebilir sonuçlar etrafında buluştuğu sistematik bir dönüşümün gerektiği oldu.

Uygulanabilir adımlar ve iş birliği çağrısı:

Ford Otosan, tedarikçi ilişkilerinde çevresel, sosyal ve yönetişim performansını düzenli olarak değerlendirdiklerini; çevre yönetimi, insan hakları ve etik iş yapma konularında eğitim, farkındalık ve teknik rehberlik sağladıklarını belirtti. Şirket, sürdürülebilirlik beklentilerinin satın alma anlaşmalarına yansıtıldığını ve çevresel performans ile sorumlu tedarik uygulamalarının takip edildiğini açıkladı.

Oturumun sonucu olarak, farklı olgunluk düzeylerindeki tedarikçilerin dönüşüme katılımını sağlamak için kapasite geliştirme, uygun finansman mekanizmaları ve kamu desteğinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ford Otosan, otomotiv ekosisteminin düşük karbonlu geleceğini tedarikçileriyle birlikte yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Ek olarak, Ford Otosan ile PwC ortaklığında tedarik zincirinin sürdürülebilirlik dönüşümünün ekonomik etkilerini ele alan bir white paper hazırlığı sürüyor. Çalışma; yatırım maliyetleri, rekabet gücü ve dönüşümün finansal boyutuna odaklanacak ve ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Panelde dile getirilen ortak vizyon, karbonsuzlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde ölçeklenmesi için somut, izlenebilir ve ortaklaşa uygulanabilir adımların atılması gerektiği yönünde özetlenebilir. Sektörün rekabet gücünü ve dayanıklılığını artıracak bu yaklaşımda, tedarik zinciri dönüştürülmeden uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığı bir kez daha vurgulandı.

(SOLDAN SAĞA) GÜVEN ÖZYURT, WAGNER ALMEİDA, MAURİCİO COLOMBARİ, UMUT ÖZDEŞ, VALENTİNA Dİ SEBASTİANO