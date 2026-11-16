Erzincan'da arkadaşlarının yanında uzman çavuş ağır yaralandı

Olayın detayları:

Olay, saat 02.45 sıralarında Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş E.Ç. (24)'nin evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi.

Üç arkadaş evde bulunduğu sırada, arkadaşların ayrı bir odada olduğu esnada bir silah sesi duyuldu. Sesi takip eden iki uzman çavuş, E.Ç.'yi odada başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

sağlık durumu ve müdahale:

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen uzman çavuşun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri adreste inceleme başlattı. İlk bulgular, olay anında iki arkadaşının evde bulunduğunu ve silah sesinin ardından E.Ç.'nin bulunduğunu gösteriyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için tanık ifadeleri ve delil çalışmaları yürütüyor.

Olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma sürüyor.

ERZİNCAN’DA UZMAN ÇAVUŞ EVİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU