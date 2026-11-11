Antalya'da liderler zirvesinden çağrı: Gazze'de çevre kırımına son verilmeli

COP31 liderler zirvesi Antalya'da başladı

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen COP31'in üçüncü gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Dünya Liderler Zirvesi açıldı. Zirvenin açılış oturumu, COP31 alanının Mavi Bölgesi'ndeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da yapıldı. Programa, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30 ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva katıldı.

Programda Türkiye'nin hazırladığı videolar ve kliplerin yanı sıra Anadolu Ateşi ekibinin 7 coğrafi bölgeyi tek koreografide buluşturan gösterisi yer aldı. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla başlayıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla sona erdi; etkinlikte COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletildi.

Zirvenin içeriği ve uygulama odaklı yaklaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta Türkiye'nin COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmasının gururunu vurgulayarak, etkinlik alanlarının Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi. Salonlara tarihî şahsiyetler ve tabiat varlıklarının isimleri verildiğini aktaran Erdoğan, barış adasından sıfır atık köylerine, sergilerden atölyelere kadar geniş bir program hazırlandığını belirtti.

Erdoğan, COP31'in uygulama odaklı olması gerektiğini vurguladı: "31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantımızdan bu yana önemli bir mesafe katettik. Fikrî zemindeki bu başarı, uygulama noktasında maalesef aynı neticeyi veremedi." Türkiye'nin hedefinin, konferansın sonraki organizasyonlar için örnek teşkil edecek bir uygulama COP'u olması olduğunu ifade etti ve Avustralya ile tesis edilen iş birliğinin uygulamada fark yaratacağına işaret etti.

Türkiye'nin taahhütleri ve çevre politikaları:

Konuşmasında Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarını ayrıntılı şekilde paylaşan Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kalkınma yolculuğunun kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Enerji, sanayi, ulaştırma ve tarım gibi tüm sektörlerin karbonsuzlaştırma rotasına alındığını, yenilenebilir enerji payının kurulu güçte yüzde 60'ın üzerine çıktığını ve yürürlüğe konulan İklim Kanunu ile yapısal dönüşümün hukuki zeminini güçlendirdiklerini belirtti.

Sıfır Atık hareketine de değinen Erdoğan, hareketin 2017'de başladığını ve ulusal geri kazanım oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştığını; bunun sonucunda 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Ayrıca 11 Kasım'ın Millî Ağaçlandırma Günü ilan edilmesi gibi uygulamalara da dikkat çekti.

Erdoğan, COP31 başkanlığı kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını ve temiz enerji, sıfır atık, gıda güvenliği, iklime dirençli şehirler ve okyanus koruması dahil olmak üzere 10 öncelikli alanda somut ilerleme hedeflediklerini aktardı. Ayrıca "Bridge" adı verilen İklim Uygulama Köprüsü Girişimi'nin yerel ihtiyaçları somut yatırımlarla buluşturmayı amaçladığını belirtti.

İnsani krizler, iklim ve Gazze vurgusu:

Erdoğan, iklim mücadelesinin aynı zamanda savaşlar, krizler ve göçlerle iç içe geçtiğine dikkat çekti. Silahlı çatışmaların tabiat üzerinde de ağır faturalar yarattığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu bağlamda Gazze'ye özel olarak değindi ve "Gazze’de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kırım yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Gazze'de asırlık zeytin ağaçlarının kesildiği, toprağın ve suyun kirletildiği ve şehirlerin enkaza dönüştüğü vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye ağaç diktiğini; konteyner göndermek istediklerini, fakat geçişe izin verilmediğini dile getirdi. Ayrıca son günlerde altyapının tahrip olmasıyla ortaya çıkan sel felaketlerinin on binlerce çadırın su altında kalmasına yol açtığını, yüz binlerce kişinin uygun barınaktan yoksun hale geldiğini anlattı.

Erdoğan, bu tabloya karşı uluslararası sorumluluk çağrısı yaptı: "Bölgeye insani yardımların geçişine derhâl izin verilmeli. Bu tecrit politikası son bulmalı. Bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir."

Adalet, finansman ve kapsayıcılık çağrısı:

Konuşmasında iklim finansmanı ve sorumluluk paylaşımına da geniş yer veren Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları nedeniyle emisyon azaltımı ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. En az gelişmiş ülkelerin ve küçük ada devletlerinin finansa, teknolojiye ve kapasite geliştirmeye erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Pasifik ülkelerine özel vurgu yapan Erdoğan, COP31 sürecinin Fiji ve Tuvalu'da yapılan hazırlıklarla farklı şekilde dizayn edildiğini, deniz seviyesinden en fazla etkilenecek ülkelerin sesini Antalya'dan dünyaya duyurmayı hedeflediklerini ifade etti. Kuraklık, gıda güvenliği ve iklime dirençli şehirler konularında uluslararası farkındalık ve yerel yönetimlerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti.

Kapanışta Erdoğan, liderleri adalet, dayanışma ve uygulama kararlılığıyla hareket etmeye çağırdı; insan ile tabiat arasında "evrensel merhamet mutabakatı"na işaret ederek, genç nesillere daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya bırakma sorumluluğunu vurguladı.

ANTALYA'DA DEVAM EDEN COP31'İN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE COP31 DÜNYA LİDERLER ZİRVESİ BAŞLADI.