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Hayrabolu'da öğrenciler toprakla geleceği yeşertti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde özel eğitim öğrencileri, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayrabolu'da öğrenciler toprakla geleceği yeşertti

Hayrabolu'da öğrenciler toprakla geleceği yeşertti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri fidan dikerek okul bahçesini ağaçlandırma çalışmalarına dahil oldu. Organizasyon, Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

etkinlikte neler oldu:

Etkinlik süresince öğrenciler öğretmenleri eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu ve dikim süreçlerine aktif katılım sağladı. Faaliyete Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel ile okul müdürü Mesut Akbaba da katılarak çalışmaları izledi ve öğrencilere destek verdi. Uygulamalı katılım, öğrencilerin hem pratik becerilerini güçlendirdi hem de doğayla doğrudan etkileşim imkânı sundu.

amaç ve etkileri:

Etkinliğin hedefi, çevre bilincini geliştirmek ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek olarak açıklandı. Okul bahçesinde yapılan dikimler, hem eğitim ortamını zenginleştirecek hem de öğrencilerde sürdürülebilirlik ve doğa sevgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Katılımcılar, doğaya katkı sağlamanın verdiği mutluluğu yaşadı ve bu tür uygulamalı etkinliklerin tekrarlanmasının önemi vurgulandı.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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