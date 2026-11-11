Antalya'da 48 bin 700 fidanla geniş çaplı ağaçlandırma seferberliği

etkinlik kapsamı:

Antalya'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında, Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış temasıyla bir dizi ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler Antalya Orman Bölge Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştirildi ve amaç; orman yangınlarının zarar verdiği alanların onarılması, orman varlığının artırılması ile iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi olarak açıklandı.

yangın sahasında dünya haritası düzenlemesi:

Antalya Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan, Temmuz 2025'te yangından etkilenen 65 No'lu bölmede toplam 12,3 hektarlık alanda zarar oluştu. Bu alanın yaklaşık 2 hektarlık bölümünde anlamlı bir ağaçlandırma çalışması yapılarak dünya haritası teması oluşturuldu. Harita çalışmasında deniz ve okyanusları temsil etmek üzere 1.650 mavi servi, kıtaları temsil etmek üzere ise 650 kara servi fidanı kullanıldı.

diğer dikimler ve toplam rakamlar:

Etkinliğe katılan misafirlerin de katkısı alınarak yaklaşık 5 hektarlık alanda 5.000 fıstıkçamı fidanı dikildi. Ayrıca alana 1.000 lavanta ve 1.000 defne fidanı da toprakla buluşturuldu. Etkinlik sahasında toplam 9.300 fidan dikimi gerçekleştirilirken, şehir genelinde ve çevre lokasyonlarda yürütülen organizasyonlarla birlikte toplam 48.700 fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin hem yangınlardan zarar gören alanların iyileştirilmesine katkı sağladığını hem de toplumun doğa ve iklim farkındalığını artırdığını vurguladı. Ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüleceği ve bölgedeki orman varlığının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu belirtildi.

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, ANTALYA GENELİNDE 15 FARKLI LOKASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERDE TOPLAM 48 BİN 700 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.