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Sivas'ta TahtApp ile sınıftaki engeller kaldırılıyor

Atatürk İlkokulu'nda kurulan Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı, TahtApp ve özel kamera sistemiyle az gören öğrencilerin ders takibini akranlarıyla eşitlemeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sivas'ta TahtApp ile sınıftaki engeller kaldırılıyor

Teknolojik özel eğitim sınıfı ve iş birliği:

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ve Türk Telekom iş birliğiyle gerçekleştirilen Günışığı Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda açılan Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı, az gören öğrenciler için yeni bir eğitim imkânı sunuyor. Projenin amacı, görme kalıntısı olan çocukların eğitimde fırsat eşitliğine erişmesini sağlamak ve dersleri akranlarıyla aynı anda takip edebilmelerini temin etmektir.

TahtApp ve çalışma prensibi:

Sınıflara entegre edilen TahtApp yazılımı, Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildi. Sistemde öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı veya yansıttığı tüm içerikler, herhangi bir ışık ve mesafe kısıtlamasına takılmadan özel bir kamera sistemiyle algılanıyor ve az gören öğrencilerin önündeki tabletlere eş zamanlı aktarılıyor. Proje, yüzde 1 ila 10 arasında görme kalıntısına sahip çocukların tahtayı görmekte zorlanmadan dersleri kendi sıralarından rahatça takip etmelerine olanak tanıyor.

sivas eğitiminde erişilebilirlik hedefi:

Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan sınıftaki ilk ders uygulamasını yerinde inceleyerek, il genelinde eğitimin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Erdoğan, ilde bugüne kadar 6 okulda aynı donanımın kurulduğunu belirterek, Günışığı Projesi ve TahtApp entegrasyonu sayesinde öğrencilerin akranlarıyla eşit koşullarda eğitim alacağını söyledi. Ayrıca, sınıfın açılmasına katkı sunan EyDer ailesine, EyDer Temsilcisi Kemal Binici ve Türk Telekom'a teşekkür etti.

Projenin okul düzeyinde yaygınlaşması durumunda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin günlük ders performansında ve sosyal entegrasyonunda belirgin iyileşme hedefleniyor. Sınıf uygulaması, eğitimde erişilebilirlik ve teknoloji entegrasyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

SİVAS İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, ENGELSİZ YAŞAMA DERNEĞİ (EYDER) VE TÜRK TELEKOM İŞ...

SİVAS İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, ENGELSİZ YAŞAMA DERNEĞİ (EYDER) VE TÜRK TELEKOM İŞ BİRLİĞİ İLE GÜNIŞIĞI PROJESİ KAPSAMINDA ATATÜRK İLKOKULUNDA KURULAN "TEKNOLOJİK ÖZEL EĞİTİM SINIFI" AÇILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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