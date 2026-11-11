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Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidanla gelecek için ağaçlandırma

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, kurumların katılımıyla saat 11.11'de çevre bilinci için 1111 fidan toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidanla gelecek için ağaçlandırma

Niğde'de fidan dikim etkinliği

Niğde'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, saat 11.11'de 1111 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirildi ve Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay da programa katıldı.

etkinliğin katılımcıları:

Programa Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, TEMA Vakfı Niğde İl Temsilciliği ve Yeşilay temsilcilerinin yanı sıra denetimli serbestlik personeli ve yükümlüler katıldı.

amaç ve vurgu:

Organizasyon, çevre bilincini artırmak, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, program kapsamında 1111 fidanı toprakla buluşturarak bu hedeflere dikkat çekti.

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCISI AYDIN TUNCAY DA AFİDAN DİKTİ

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCISI AYDIN TUNCAY DA AFİDAN DİKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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