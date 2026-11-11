Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

Kırıkkale’de şehit savcının adını taşıyan hatıra ormanına fidanla hayat verildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'na kurum temsilcileri, hükümlüler ve yükümlüler fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırıkkale’de şehit savcının adını taşıyan hatıra ormanına fidanla hayat verildi

Denetimli serbestlikten örnek etkinlik

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği, Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin sloganı Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış olarak belirlendi.

Katılımcılar ve organizasyon:

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aktepe, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Tut, Adalet Komisyonu Başkanı Özgür Dursun, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Kaplan, Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Bülent Gürcan ve Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Mustafa Kirazoğlu ile kurum personeli, hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Amaç ve vurgular:

Yetkililer programda çevre bilincinin artırılmasına, doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlikte fidan dikiminin yanı sıra hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Katılımcılar, dikilen fidanlara can suyu vererek hem hatıra ormanının bakımına katkı sundu hem de sosyal sorumluluk projelerinin somut bir örneğini ortaya koydu. Organizasyon, kurumlar arası iş birliği ve rehabilitasyon amaçlı çalışmaların desteklenmesi açısından önem taşıdı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET RÜFAİ ŞAHİN, FİDAN DİKTİ

CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET RÜFAİ ŞAHİN, FİDAN DİKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda
images

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı
images

Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün
images

Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda

Güç birliğiyle Düzce için ortak adım

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette