Kırıkkale’de şehit savcının adını taşıyan hatıra ormanına fidanla hayat verildi

Denetimli serbestlikten örnek etkinlik

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği, Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin sloganı Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış olarak belirlendi.

Katılımcılar ve organizasyon:

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aktepe, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Tut, Adalet Komisyonu Başkanı Özgür Dursun, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Kaplan, Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Bülent Gürcan ve Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Mustafa Kirazoğlu ile kurum personeli, hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Amaç ve vurgular:

Yetkililer programda çevre bilincinin artırılmasına, doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlikte fidan dikiminin yanı sıra hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Katılımcılar, dikilen fidanlara can suyu vererek hem hatıra ormanının bakımına katkı sundu hem de sosyal sorumluluk projelerinin somut bir örneğini ortaya koydu. Organizasyon, kurumlar arası iş birliği ve rehabilitasyon amaçlı çalışmaların desteklenmesi açısından önem taşıdı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET RÜFAİ ŞAHİN, FİDAN DİKTİ