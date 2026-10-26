Antalya'da sürdürülen operasyonlarda lüks markalara ait kaçak ürünler bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 940 güneş gözlüğü ile bin 187 saat ele geçirildi.

operasyon ve arama detayları:

Çalışma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda ve Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla yürütüldü. Jandarma ekipleri, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen ürünlerin bulunduğu bir araç ve bir işletmede arama yaptı.

Aramalar sonucunda toplam 3 bin 940 güneş gözlüğü ve bin 187 saat ele geçirildi. Ekipler, ürünlerin menşei ve kaçakçılık zincirine ilişkin delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

soruşturma ve hukuki aşama:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin gümrük mevzuatına aykırı olduğuna dair değerlendirme yapıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA'NIN KONYAALTI VE MANAVGAT İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, GÜMRÜK KAÇAĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 3 BİN 940 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İLE BİN 187 SAAT ELE GEÇİRİLDİ.