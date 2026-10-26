Pamukkale Gölemezli'de besihanede saman yangını kontrol altına alındı

Pamukkale'de besihanede çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi'nde bir besihanede bulunan samanların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

yangına müdahale ve kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Müdahale çalışmaları sırasında ekipler, alevlerin başka yapılara sıçramasını önlemek için önlemler aldı.

oluşan hasar ve sonraki durum:

Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınsa da besihanede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BİR BESİHANEDE BULUNAN SAMANLARIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.