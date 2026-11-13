Antalya'da yeşil dönüşüm masaya yatırıldı

Antalya'da sürdürülebilir binalar çalıştayı gerçekleştirildi:

COP31 etkinlikleri kapsamında Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği (WRI) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı çalıştayı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantı, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında eş finansmanla desteklenen proje çerçevesinde yürütüldü.

çalıştayın kapsamı ve ortakları:

Etkinlik, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığı ve Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN) desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi kapsamında düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar, yeşil dönüşüm uygulamaları ve saha deneyimlerine dair çeşitli sunumlar yapıldı; belediye temsilcileri, mimarlık ve mühendislik firmaları, meslek odaları ve üniversite öğretim üyeleri katılımcı olarak yer aldı.

hedefler, sonuç bildirgesi ve uygulama zorlukları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürü Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, çalıştayın sonunda her masanın belirlenen sorumluluklar doğrultusunda hazırlık yapacağını ve bunların bir sonuç bildirgesi olarak yayımlanacağını belirtti. Emekcil, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında 2013'te üstlendiği taahhüt doğrultusunda 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma hedefi olduğunu ve ayrıca 2050'de karbon nötr şehir olma amacının SECAP kapsamında sürdüğünü vurguladı.

Çalıştayda öne çıkan uygulama alanlarından biri, coğrafi avantaj nedeniyle güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumuydu. Emekcil, GES yatırımlarının önündeki en önemli engelin trafo kapasite sorunları olduğunu, bütçe ve arazi müsait olsa bile bu teknik kısıtların yatırımların önünü kesebildiğini aktardı. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatta kamu kurumları ile özel sektör arasında farklı yaklaşım gerekliliğine dikkat çekerek, kamu kurumlarının elde ettiği gelirlerin özel sektörle aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini ve bu nedenle kamuya özgü ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

yerel paydaşlarla iş birliği arayışı:

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Kentsel Verimlilik ve İklim Programı Yöneticisi Meltem Bayraktar ise toplantının Akdeniz Bölgesi Yerel Bilgilendirme Günleri kapsamında gerçekleştiğini ve amaçlarının binaların yeşil dönüşümü ekseninde yerel paydaşları bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Bayraktar, belediye temsilcileri ve karar vericiler ile birlikte özel sektörden uygulayıcı firmalar, meslek odaları ve akademisyenlerin bir arada çalışarak daha güçlü iş birlikleri, uygulanabilir modeller ve bina uygulamalarında alınabilecek önlemleri değerlendirdiğini belirtti.

Çalıştay, sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm yönünde hem teknik hem de mevzuat temelli adımların tartışıldığı; kent ölçeğinde karbon azaltımı hedeflerine ulaşmak için yerel aktörlerin koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen bir platform olarak tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi kapsamında çalıştay düzenledi