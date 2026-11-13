Yağmur suyu Manisa kırsalında yaşamı ve hayvancılığı destekliyor

Hamidiye'de yağmur hasadı temelli gölet çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda su kaynaklarını verimli kullanmak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla Kırkağaç ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde hayvan içme suyu göleti yapımına devam ediyor. Proje, mera alanında dozerle kazı yöntemiyle uygulanıyor ve bölgedeki yağış sularını toplayarak depolamayı hedefliyor. Bu sayede özellikle kurak dönemlerde hem besi hem de yaban hayvanlarının su ihtiyacı karşılanacak, gerektiğinde yangın söndürme çalışmalarına da destek verilecek.

Teknik özellikler ve amaçları:

Göletin planlanan su depolama hacmi yaklaşık 4-5 bin metreküp ve gövde yüksekliği 6-7 metre olacak. Kazı tipi gölet uygulamasıyla mera içinde biriken yağmur suları doğal yollarla toplanıp depolanacak; böylece dereye akan suların değerlendirilmesi sağlanacak. Dozerle yapılan kazı yöntemi, maliyet ve uygulama süresi açısından hızlı bir çözüm sunarken, göletin konumlandırılması hayvan devinimini ve suya erişimi kolaylaştıracak şekilde belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu projenin yerel yaşam ve çevre açısından önemine değinerek, "Yağmur suyunu değerlendiriyor, her damlasını geleceğimiz için kullanıyoruz" ifadesiyle projenin yağmur hasadına dayalı yaklaşımını özetledi. Dutlulu, biriken suyun kurak dönemlerde hayvanların kullanımına sunulmasının yanı sıra yangın anlarında da kritik bir kaynak olacağını vurguladı.

Yerel beklentiler ve toplumsal etki:

Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Kat, göletin uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu belirterek, muhtarlık aracılığıyla yapılan başvuru sürecinden ve saha incelemelerinden sonra projenin hızla hayata geçirildiğini anlattı. Muhtar Kat, köy nüfusunun yaklaşık %50-60'ının hayvancılıkla geçindiğini, hayvanların göletten doğrudan faydalanacağını ve bölgenin yangın riski düşünüldüğünde göletin çok yönlü bir hizmet sunacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri de göletin hem ekonomik hem ekolojik katkılarına dikkat çekti. Kemal Küçük, projenin ekosistem ve yaban hayvanları açısından önemini vurgulayarak, mera içindeki konum nedeniyle gölete gelen tüm hayvanların bundan yararlanacağını söyledi. Muharrem Sarı ise yıllardır bekledikleri bir çalışma olduğunu, göletin yangın söndürme imkanına da katkı sağlayacağını belirtti ve Başkan Besim Dutlulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin su temini açısından daha dayanıklı hale gelmesi, mera verimliliğinin korunması ve doğal su döngüsünün desteklenmesi bekleniyor. Yerel yönetimin bu tür nokta atışı altyapı yatırımları, kırsal alanlardaki üreticilere doğrudan katkı sunarken uzun vadede ekosistemin korunmasına da hizmet ediyor.

Özetle, Hamidiye'deki hayvan içme suyu göleti, yağmur hasadı prensibiyle hem ekonomik hem çevresel fayda sağlamayı amaçlayan, kırsal ihtiyaçlara odaklı bir yatırım olarak öne çıkıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI VE KIRSAL ALANLARDA HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KIRKAĞAÇ İLÇESİ HAMİDİYE MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİYLE YAKLAŞIK 4-5 BİN METREKÜP YAĞMUR SUYU DEPOLANACAK.