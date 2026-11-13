İhale 30 kasımda: İncirliova'ya kalıcı gelir sağlayacak yaşam ve ticaret merkezi

projenin tanıtımı ve ihale duyurusu:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Deveciler Kahvesi’nin bulunduğu alandaki yeni konut ve ticaret merkezi projesinin ihale sürecinin başlayacağını açıkladı. Başkan Kaya, projenin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ihaleye çıkacağını belirtti. Yatırımın ilçe merkezine modern bir mimariyle yeni yaşam ve ticaret alanları kazandırması hedefleniyor.

projede neler yer alacak:

Planlar doğrultusunda projede lüks konutların yanı sıra kurumsal firmalara yönelik ticari alanlar da yer alacak. Belediye yetkilileri, tasarımın modern kent yaşamına uygun olarak şekillendirileceğini ve projenin hem yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına hem de ticari hareketliliğe yanıt verecek biçimde planlandığını vurguluyor. Söz konusu proje, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı ve ticaret hayatına yeni bir dinamizm katmayı amaçlıyor.

belediyenin gelir modeli ve vurgu:

Başkan Kaya, yatırımın İncirliova Belediyesi tarihinde ilk kez belediyeye doğrudan ve sürekli gelir sağlayacak bir hamle olduğunu ifade etti. Kaya, ilçede bugüne kadar belediyeye direkt gelir kazandıran bir projenin hayata geçirilmediğini belirterek bunun bir dönüm noktası olacağını söyledi ve projenin kaynaklarını üreten bir belediye vizyonunun parçası olduğunu açıkladı.

Belediye yetkilileri ihalenin ardından uygulama ve işletme süreçlerine yönelik adımların atılacağını; projenin ilçe ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sunmasının beklendiğini bildiriyor. İhale sürecinin şeffaf ve rekabete açık olması yönünde hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Başkan Kaya, projenin İncirliova'ya hayırlı olmasını dileyerek belediyenin kendi kaynaklarını oluşturma ve ilçenin gelişimine yatırım yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, DEVECİLER KAHVESİ'NİN BULUNDUĞU ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK KONUT VE TİCARET MERKEZİ PROJESİNİN 30 KASIM'DA İHALEYE ÇIKACAĞINI BELİRTEREK, YATIRIMIN BELEDİYE TARİHİNDE DOĞRUDAN VE SÜREKLİ GELİR SAĞLAYACAK İLK PROJE OLACAĞINI AÇIKLADI.