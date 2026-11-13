Aşağıçobanisa'da yılların yıprattığı kanal hattı 300 mm ile güçlendirildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi Toros Sokak’ta ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hattını yeniledi. Yaklaşık 50 yıllık eski beton boruların yol açtığı tıkanıklık, çökme ve taşma sorunlarına müdahale edildi ve hattın kapasitesi artırıldı.

yapılan çalışma ve amaçları:

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha tespitleri sonrası 1980'li yıllarda döşenmiş ve zamanla yıpranan 200 milimetre çapındaki beton boruları sökerek yerine 300 milimetre çapında koruge borular döşedi. Yapılan müdahalenin hedefi, özellikle nüfus artışına bağlı artan atık su yükünü sağlıklı şekilde tahliye etmek ve sokakta sık tekrar eden tıkanıklık ile taşma vakalarını önlemektir.

Çalışma hakkında bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Emre Cantimur, "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak Toros Sokak’ta ekonomik ömrünü tamamlayan hatta yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 yıl önce döşenen 200 milimetre çapındaki beton borularda yer yer çökmeler meydana gelmişti. Eski boruları 300 milimetre çapındaki koruge borularla değiştirerek sokaktaki altyapı sorunlarını giderdik. Besim Başkanımızın öncülüğünde il genelinde altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

mahalleli ne söyledi:

Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Tamer Apak, yapılan yenilemeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Toros Sokak’ta yaklaşık 50 yıl önce yapılan kanalizasyon hattı artık eskimişti. Nüfus arttıkça sorunlar da büyüdü ve eski hat yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle MASKİ ekiplerimiz yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemizin mahallemize gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnunuz. Besim Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ne zaman telefon etsem herkes ilgileniyor. Daha telefonu kapatmadan ekipler geliyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Demir Hastürk, "1983 yılından bu yana bu sokakta kanalizasyon sorunu yaşanıyordu. Sürekli kanalizasyon taşmaları oluyordu. O yıllardan bu yana altyapı yenilenmemişti. Besim Başkan geldikten sonra bu çalışma yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Serkan Sunar ise çocukluğundan beri aynı sorunla karşılaştıklarını söyleyerek, "Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Kendimi bildim bileli yağışlı havalarda sorun yaşanıyordu. Evlerden ağır kanalizasyon kokuları geliyordu. Bu, mahallemizin yıllardır çözüm bekleyen sorunuydu. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmeti almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Çalışmada eski 200 milimetre borular 300 milimetre koruge borularla değiştirildi; MASKİ ekipleri, Besim Başkan'ın yönlendirmesiyle benzer altyapı yenileme çalışmalarını il genelinde sürdüreceklerini bildirdi.

ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ TOROS SOKAK’TA EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN KANALİZASYON HATTI, MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİLENDİ. YAKLAŞIK 50 YILLIK BETON BORULARIN YERİNE 300 MİLİMETRE ÇAPINDA KORUGE BORULAR DÖŞENEREK BÖLGEDE YAŞANAN TIKANIKLIK, ÇÖKME VE TAŞMA SORUNLARINA MÜDAHALE EDİLDİ.