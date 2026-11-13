Zonguldak’ta kış lastiği uygulaması başlıyor: kurala uymayanlara 6 bin lira ceza

Zonguldak’ta kış lastiği uygulaması başladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin 12 Kasım 2026 tarihli onayı doğrultusunda kent genelinde kış lastiği zorunluluğunun yürürlüğe gireceğini duyurdu. Uygulama, hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve kaygan zeminin neden olabileceği trafik risklerini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek ve denetimler yoğunlaştırılacak.

Tarihler ve kapsam:

Zorunluluk 15 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Kapsam dahilinde, Türkiye’de tescilli olup olmadığına bakılmaksızın Zonguldak sınırları içinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs ve minibüs yer alıyor. Ayrıca ticari olarak tescil edilen kamyonet ve otomobillerin de belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekiyor.

Denetim ve ceza uygulaması:

Denetimlerde kış lastiği bulunmadığı tespit edilen araçlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi gereğince 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Görevliler, lastikleri uygun olmayan araçların güvenli bir şekilde en yakın yerleşim birimine kadar ilerlemesine izin verebilecek; bunun dışında trafikten men veya ek yaptırımlar uygulanabileceği ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak için kış lastiği kontrollerinin artırılacağını ve vatandaşların duyurulan tarihler arasında kurala uymasının önemini vurguladı. Uygulamaya ilişkin sorular veya acil durumlarda yetkili birimlerle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

ZONGULDAK'TA 15 KASIM 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRLİ ARAÇ GRUPLARINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI ZORUNLU OLACAK. 15 NİSAN 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK UYGULAMAYA UYMAYAN ARAÇ SAHİPLERİNE 6 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK.