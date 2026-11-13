Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,5924 -0,04%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.283,93 -0,11%
EUR/USD 1,1036 -0,21%
Brent Petrol 96,50 +0,71%
--°

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

COP31'de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yerel yönetimlerin iklim karar süreçlerine katılması ve finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Marmaris belediye başkanı COP31 toplantısında yerel yönetim çağrısı yaptı:

Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü uluslararası üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) öncülüğünde ICLEI, LGMA ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi iş birliğiyle düzenlendi ve ulusal iklim müzakerecileri, belediye başkanları ile uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi.

Yerel deneyimlerin ulusal politikalara yansıması:

Ünlü, toplantıda yerel yönetimlerin sadece uygulayıcı değil karar süreçlerinin bir parçası olması gerektiğini vurguladı. İklim krizinin etkileri kentlerde doğrudan hissediliyor ve ilk müdahale ekipleri ile afet anında başvuru noktaları çoğunlukla belediyeler olduğundan, sahadaki tecrübenin politika yapımına aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ünlü, konuşmasında sahadaki ihtiyaçların uluslararası politikalara yansıtılması ve bu sorumluluklarla orantılı finansman imkanlarının sağlanmasının gerekliliğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması ve küresel girdilerin yerel ihtiyaçlarla uyumlandırılması tartışıldı. Bu bağlamda, diyalogun masada başladığı, uzlaşı ve aksiyonun ise sahada hayat bulduğuna dikkat çekildi.

SEAMAR projesi ve uygulama öncelikleri:

Marmaris'in 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı büyük orman yangınlarının ardından kentte ortaya çıkan sorunlar, toplantıda örnek vaka olarak ele alındı. Ünlü, yangınlardan sonra yağışlarla denize taşınan alüvyon baskısının deniz ekosistemleri ve kıyı dayanıklılığı üzerinde yarattığı tahribatı anlattı. Bu sorunlara yönelik olarak Marmaris Belediyesi tarafından yürütülen SEAMAR - Marmaris’te Deniz Ekosistemlerinin İyileştirilmesi ve İklim Direncinin Artırılması Projesinin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla desteklendiğini belirtti.

SEAMAR projesiyle hedeflenen başlıca çalışmalar arasında alüvyon kaynaklı baskının azaltılması, deniz ekosistemlerinin iyileştirilmesi, kıyı dayanıklılığının artırılması ve balıkçılardan turizmciler kadar geniş yerel paydaşların uyum süreçlerine dahil edilmesi yer alıyor. Ünlü, projenin Marmaris için hem proaktif bir müdahale hem de sahada uygulanabilir çözümler geliştirme çabası olduğunu söyledi.

Başkan Ünlü, toplantıda şu ifadeleri kullandı: 'Bu nedenle belediyeler yalnızca alınan kararların uygulayıcısı olmamalı; kararların oluşturulduğu masalarda da söz sahibi olmalı. Yerel yönetimlerin bilgi birikimi, deneyimi ve ihtiyaçları uluslararası politikalara yansıtılmalı, sorumluluklarımızla orantılı finansman imkanları sağlanmalı.' Bu vurgu, kentlerin hem hazırlık hem de toparlanma kapasitesinin artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Toplantı boyunca ele alınan diğer başlıklar arasında sürdürülebilir turizm uygulamaları, mevsimsel nüfus artışının altyapı üzerindeki etkileri ve kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi oldu. Marmaris örneği, özellikle yangın sonrası yönetim, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve altyapı planlaması alanlarında yerel çözüm üretmenin gerekliliğini gösterdi.

Ünlü son olarak, Marmaris Belediyesi'nin uluslararası iklim ağları ve Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir turizm ve doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürme kararlılığını vurguladı. Daha dirençli ve sürdürülebilir kentler oluşturmak için uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin deneyimlerinin küresel politikalarda görünür olmasının önemini yeniden hatırlattı.

BAŞKAN ÜNLÜ: &quot;İKLİM MÜCADELESİNDE YEREL YÖNETİMLER KARAR MASASINDA OLMALI&quot;

BAŞKAN ÜNLÜ: "İKLİM MÜCADELESİNDE YEREL YÖNETİMLER KARAR MASASINDA OLMALI"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Algoloji kliniği yeni binada işlem kapasitesini ve altyapısını güçlendirdi
images

Sivas'ta izinsiz hurda ve atık noktalarına sıkı müdahale
images

Erciyes'te dijital dönüşüm: 4.0 ile kayak deneyimi tek uygulamaya taşınıyor
images

Kara yolunda acil iniş tatbikatı: Akıncı ve Bayraktar TB2 pist dışı operasyon gö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Guterres: yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz

Merz'ten uyarı: Çin'deki trump-putin görüşmesi öncesi sürpriz istemiyoruz

Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül ifade verdi: Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır görüşmüyorum

Kocasinan'da evinin önünde pompalı tüfekle öldürülen kişi davasında sanığa 25 yıl hapis

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor