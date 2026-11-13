Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Marmaris belediye başkanı COP31 toplantısında yerel yönetim çağrısı yaptı:

Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü uluslararası üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) öncülüğünde ICLEI, LGMA ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi iş birliğiyle düzenlendi ve ulusal iklim müzakerecileri, belediye başkanları ile uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi.

Yerel deneyimlerin ulusal politikalara yansıması:

Ünlü, toplantıda yerel yönetimlerin sadece uygulayıcı değil karar süreçlerinin bir parçası olması gerektiğini vurguladı. İklim krizinin etkileri kentlerde doğrudan hissediliyor ve ilk müdahale ekipleri ile afet anında başvuru noktaları çoğunlukla belediyeler olduğundan, sahadaki tecrübenin politika yapımına aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ünlü, konuşmasında sahadaki ihtiyaçların uluslararası politikalara yansıtılması ve bu sorumluluklarla orantılı finansman imkanlarının sağlanmasının gerekliliğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması ve küresel girdilerin yerel ihtiyaçlarla uyumlandırılması tartışıldı. Bu bağlamda, diyalogun masada başladığı, uzlaşı ve aksiyonun ise sahada hayat bulduğuna dikkat çekildi.

SEAMAR projesi ve uygulama öncelikleri:

Marmaris'in 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı büyük orman yangınlarının ardından kentte ortaya çıkan sorunlar, toplantıda örnek vaka olarak ele alındı. Ünlü, yangınlardan sonra yağışlarla denize taşınan alüvyon baskısının deniz ekosistemleri ve kıyı dayanıklılığı üzerinde yarattığı tahribatı anlattı. Bu sorunlara yönelik olarak Marmaris Belediyesi tarafından yürütülen SEAMAR - Marmaris’te Deniz Ekosistemlerinin İyileştirilmesi ve İklim Direncinin Artırılması Projesinin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla desteklendiğini belirtti.

SEAMAR projesiyle hedeflenen başlıca çalışmalar arasında alüvyon kaynaklı baskının azaltılması, deniz ekosistemlerinin iyileştirilmesi, kıyı dayanıklılığının artırılması ve balıkçılardan turizmciler kadar geniş yerel paydaşların uyum süreçlerine dahil edilmesi yer alıyor. Ünlü, projenin Marmaris için hem proaktif bir müdahale hem de sahada uygulanabilir çözümler geliştirme çabası olduğunu söyledi.

Başkan Ünlü, toplantıda şu ifadeleri kullandı: 'Bu nedenle belediyeler yalnızca alınan kararların uygulayıcısı olmamalı; kararların oluşturulduğu masalarda da söz sahibi olmalı. Yerel yönetimlerin bilgi birikimi, deneyimi ve ihtiyaçları uluslararası politikalara yansıtılmalı, sorumluluklarımızla orantılı finansman imkanları sağlanmalı.' Bu vurgu, kentlerin hem hazırlık hem de toparlanma kapasitesinin artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Toplantı boyunca ele alınan diğer başlıklar arasında sürdürülebilir turizm uygulamaları, mevsimsel nüfus artışının altyapı üzerindeki etkileri ve kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi oldu. Marmaris örneği, özellikle yangın sonrası yönetim, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve altyapı planlaması alanlarında yerel çözüm üretmenin gerekliliğini gösterdi.

Ünlü son olarak, Marmaris Belediyesi'nin uluslararası iklim ağları ve Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir turizm ve doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürme kararlılığını vurguladı. Daha dirençli ve sürdürülebilir kentler oluşturmak için uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin deneyimlerinin küresel politikalarda görünür olmasının önemini yeniden hatırlattı.

BAŞKAN ÜNLÜ: "İKLİM MÜCADELESİNDE YEREL YÖNETİMLER KARAR MASASINDA OLMALI"