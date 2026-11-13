Onkoloji uzmanlığı olmadan 'kanser tedavisi' iddiası liyakate aykırı

Toplantıda öne çıkanlar:

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Dernek Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut ile yönetim kurulu üyeleri; korunma, erken tanı, güncel tedavi seçenekleri ve bilimsel temeli olmayan yaklaşımların yarattığı riskleri değerlendirdi. Toplantıda immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve kanser aşıları üzerine yürütülen çalışmaların izlenmeye devam edildiği vurgulandı.

Uzmanlık, sosyal medya ve yanlış tedavi iddiaları:

Prof. Dr. Karabulut, onkoloji alanında yetkinliğin önemine dikkat çekerek, onkoloji uzmanı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin sosyal medya ve diğer kanallarda 'kanser tedavi ediyoruz' şeklindeki iddialarının liyakat, akıl ve bilime aykırı olduğunu söyledi. Karabulut bu tür iddiaların hastaların hem maddi hem de manevi olarak sömürülmesine yol açtığını belirtti ve bu duruma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Dernek, kanser tedavisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini, her uzmanlık alanının kendi sorumluluğu dahilinde çalışması gerektiğini vurguladı. Karabulut, yanlış bilgilendirmenin erken başvuru ve doğru yönlendirmenin önüne geçtiğini, bunun da tedavi başarısını olumsuz etkilediğini aktardı.

Erken tanı ve tedavideki gelişmeler:

Toplantıda paylaşılan verilere göre Türkiye'de yıllık akciğer kanseri vaka sayıları konusunda farklı rakamlar gündeme getirildi; Dernek kaynaklarında yer alan genel ifadeye göre yılda yaklaşık 38 bin yeni akciğer kanseri vakası görüldüğü ve bunun ciddi bir mortalite yükü oluşturduğu belirtildi. Prof. Dr. Karabulut ayrıca dünyada yılda yaklaşık 2,5 milyon akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaklaşık 1,8 milyon hastanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Konuşmasında, ülke içindeki güncel tanı ve ölüm verilerinin güncellenmesi gerektiğini, ancak erken tanı sayesinde ölüm oranlarının düşmesine yönelik olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti; örneğin kendi değerlendirmesinde Türkiye'de yılda 40-41 bin tanı konulduğunu ve kayıp sayılarının farklı hesaplanabildiğini belirtti.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren geçmişte akciğer kanserinde sağ kalım sürelerinin kısıtlı olduğunu, ancak günümüzde immünoterapi ve hedefe yönelik, kişiye özel tedaviler sayesinde 5 yıl ve üzeri sağ kalım oranlarının önemli ölçüde arttığını söyledi. Eren, eskiden tek seçenek olan kemoterapilerin yerini alan 'akıllı tedaviler'in hasta sonuçlarına pozitif katkıda bulunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İsmail Ertürk ise sistemik tedavilerdeki ilerlemenin önemine dikkat çekerek, medikal onkolojinin bu tedavilerin uygulanması ve takibindeki yetki ve sorumluluklarını belirtti. Ertürk, klasik kemoterapilerle 5 yıllık sağ kalımın neredeyse sıfırlandığını; oysa immünoterapi ve hedefe yönelik yaklaşımlarla belirli hasta gruplarında 5 yıl için %30, 10 yıl için ise %60 düzeyinde hastalıksız sağ kalım hedeflerine ulaşıldığını aktardı.

Mesleki riskler ve korunma önlemleri:

Toplantıda mesleki maruziyetin akciğer kanseri üzerindeki etkisi de ele alındı. Karabulut tersanecilik, gemi söküm, inşaat, madencilik, mermer ve porselen üretimi ile kaynak sektörlerinin akciğer kanseri riski taşıdığını, dizel egzozuna maruz kalan tır ve otobüs şoförleri ile tamircilerin de ön planda olduğunu belirtti. Bu sektörlerde çalışanların korunması için işveren sorumluluğu, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve devlet denetiminin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca Karabulut, sigara ve tütün ürünlerinin akciğer kanseri riskini artırdığına dikkat çekti; tütün kullananlarda akciğer kanseri riskinin yaklaşık 30 kat arttığı, pasif maruziyetin de etki yarattığı ifade edildi. Karabulut sigaranın türünden bağımsız olarak zararlı olduğunu ve genç yaşta başlamanın hastalık insidansını ileriye çektiğini aktardı. Kadınlarda tütün kullanımına bağlı akciğer kanseri görülme sıklığının artması da toplantıda vurgulanan diğer bir endişe oldu.

Toplantıya Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmail Ertürk ve Doç. Dr. Tülay Eren ile basın mensupları katıldı. Dernek, halkı koruma, erken tanı programlarını güçlendirme ve bilimsel temeli olmayan tedavi iddialarına karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

(SOLDAN SAĞA) TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DOÇ. DR. TÜLAY EREN, TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT KARABULUT VE TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. İSMAİL ERTÜRK