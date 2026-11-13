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Akdeniz'de mahallelere götürülen hizmetler vatandaşla doğrudan paylaşıldı

Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesinde 12 kurum, Akdeniz Kiremithane'de stantlarla vatandaşın taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akdeniz'de mahallelere götürülen hizmetler vatandaşla doğrudan paylaşıldı

Programın kapsamı ve amaçları

Mersin Valiliği tarafından koordine edilen ve 12 kurumun katılımıyla yürütülen "Her Mahalle Bir Mersin" projesi kapsamında Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bir program düzenlendi. Etkinlik, Gazipaşa Ortaokulu alanında kurulan stantlar aracılığıyla kamu hizmetlerini mahallelere taşımayı, vatandaşların beklenti ve taleplerini doğrudan dinlemeyi amaçladı.

Stantlar ve bilgilendirme:

Programda kurumlar kendi faaliyetlerini tanıtan stantlar açtı; vatandaşlara sunulan hizmetler burada detaylı şekilde anlatıldı. Organizasyonda sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal hizmetler gibi alanlarda bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik sabah 09.00'da gezici kütüphanenin gelmesiyle başladı, stantlar ise saat 11.00'de açıldı.

Kurum yetkilileri, stantlar üzerinden başvuru, kayıt alma ve farkındalık çalışmalarını yürüttü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi birimlerin koruyucu aile ve bağımlılıkla mücadele konularında sunduğu bilgilendirmeler etkinlikte öne çıkan hizmetler arasındaydı.

Vatandaşla istişare ve talepler:

Program kapsamında Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Toros, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi, stantları gezerek kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Toros, basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin mahallelerde doğrudan iletişim imkânı yarattığını vurguladı: "12 kurumumuz vatandaşlarımıza kamu hizmetini, nasıl bir kamu hizmeti ilettiklerini kendi ayaklarına gelerek, vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden kurumlarımız mahallelerimize direkt gelerek, kendilerine burada kamu hizmetlerini anlatan, beklenti dinleme, talep dinleme, gerekiyorsa başvuru ve kayıt alma gibi birçok hizmeti burada ifade etmeye çalışıyoruz."

Toros, çalışmanın iki fazlı işlediğini ve öğleden sonra saat 15.00'te mahalle sorunları ile çözümlerinin değerlendirildiği bir platform oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca yerine getirilebilen talepler hakkında geri bildirim verildiğini, yerine getirilemeyen taleplerin ise gerekçeleriyle birlikte açıklandığını ifade etti.

Vali Toros, projenin mahallelere canlılık ve farkındalık getirdiğini de sözlerine ekledi: "Her mahallemize bir enerji getirdiğini görüyoruz" diyerek, uygulamanın olumlu etkilerinin görüldüğünü ve kamu kurumlarının bu tür doğrudan iletişim faaliyetleriyle hizmet sunumunu güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinlik, kurumlar ile vatandaşlar arasında doğrudan temas sağlayarak hizmetlerin yerinde tanıtılmasını ve mahallelerin önceliklerinin kamu gündemine taşınmasını hedefliyor.

MERSİN VALİLİĞİ TARAFINDAN 12 KURUMUN KATILIMIYLA HAYATA GEÇİRİLEN &#039;HER MAHALLE BİR MERSİN&#039;...

MERSİN VALİLİĞİ TARAFINDAN 12 KURUMUN KATILIMIYLA HAYATA GEÇİRİLEN 'HER MAHALLE BİR MERSİN' PROJESİ KAPSAMINDA AKDENİZ İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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