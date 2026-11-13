Antalya’dan ortak iradeyle uygulamaya: COP31'den köprü çağrısı

Antalya’dan yükselen çağrı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya etkinliğinde liderlerin ortak mesajının uygulamaya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Mavi Bölge’deki Likya Salonu’nda yapılan üst düzey etkinliğe UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, UNDP Başkanı Alexander De Croo ile çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Liderler zirvesinin etkisi:

Kurum, iki gün süren Liderler Zirvesi’nin COP31’e yeni bir siyasi ivme kazandırdığını belirterek farklı kıtalardan gelen liderlerin "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" hedefi etrafında buluşmasının Antalya’dan dünyaya yayılan güçlü bir çağrı oluşturduğunu söyledi. Bu ortak iradenin müzakere masalarına cesaret, uygulama gündemine ise hareket alanı sağladığını ifade etti.

Hedeflerden yatırıma: BRIDGE inisiyatifi

Kurum, COP31 Başkanlığı kapsamında amaçlarının iklim eylemini taahhütten uygulamaya, fikirden yatırıma taşımak olduğunu belirtti. Bu bağlamda BRIDGE (Köprü) olarak adlandırılan mekanizmanın, ülkelerin hedeflerini yatırım projelerine; finansman ihtiyacını doğru kaynaklara; kapasite ihtiyacını ise bilgi ve teknolojiye bağlayan güçlü bir uygulama hattı kurduğunu anlattı.

Ağ genişliyor:

New York’ta başlatılan süreçte Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ile yola çıktıklarını, Antalya’daki etkinliklerde ise Şili, Meksika, Barbados, Zambiya ve Lübnanın sürece katıldığını söyledi. Kurum, bu sayede Asya, Afrika, Pasifik ve Latin Amerika’ya uzanan bir uygulama ağı oluşturduklarını kaydetti.

Veriler eylemi zorunlu kılıyor

Konuşmasında 2025 tarihli raporlara atıf yapan Kurum, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi’nin 2025 Küresel Değerlendirme Raporu’na göre afetlerin zincirleme etkileri ile ekosistem kayıpları hesaba katıldığında yıllık maliyetin 2,3 trilyon doları aştığını aktardı. Aynı raporda dayanıklılığa yapılan her 1 dolar yatırımın bazı durumlarda 15 dolarlık kaybı önleyebildiği hatırlatıldı.

Gıda ve tarım alanında 2025 Dünya Toprak ve Su Kaynakları Raporu’na göre insan kaynaklı arazi bozulmasının yüzde 60’tan fazlası tarım alanlarında gerçekleşiyor; dünyadaki tatlı su çekimlerinin yüzde 70’ten fazlası tarım için kullanılıyor. Kurum bu verilerden yola çıkarak toprak, su ve şehirlerin aynı gerçeği söylediğini; geleceğin refahının bugünün doğru yatırımlarıyla kurulacağını vurguladı.

Uygulamaya kapasite inşa etmek:

Kurum, çözümün ne yapılacağını bilmekten geçtiğini, asıl mücadelenin bu bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmak olduğunu söyledi. Bir çiftçi için su ve verimli toprağa erişim; bir şehir için dirençli altyapı; gençler için yeni istihdam alanları; ülkeler için ise sürdürülebilir kalkınma yolları gerektiğini belirtti. COP31 Başkanlığı yaklaşımı olarak Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon formülünü öne çıkardı.

Türkiye'nin rolü ve kalıcı mekanizmalar

Kurum, BRIDGE’in sürdürülebilir olması için bir Yönlendirme Komitesi kurduklarını, COP32 Başkanlığı ile birlikte bu yapının sürekliliğini güçlendireceklerini söyledi. Türkiye’nin inisiyatifin ilk çalışmalarına maddi destek vereceğini ve UNDP ile imzalanacak niyet belgesinin bu iradenin somut göstergesi olacağını ekledi. "Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz" ifadesiyle Türkiye’nin liderlik sorumluluğunu vurguladı.

Kurum son olarak Antalya Liderler Zirvesi’nin dünyanın ortak bir istikamet aradığını gösterdiğini, Türkiye’nin farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu yönelime katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Antalya’dan dünyaya bırakılacak en kıymetli mirasın ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olması gerektiğini söyledi ve katılımcılara birlikte köprüyü kurma çağrısı yaptı.

COP31 BAŞKANI KURUM: "LİDERLERİN SESİ, ANTALYA'DAN DÜNYAYA YAYILAN GÜÇLÜ BİR ÇAĞRIYA DÖNÜŞTÜ"