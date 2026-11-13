Mut'ta zeytin alım merkezlerine kapsamlı denetim

Denetimin amacı ve yürütülmesi:

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasat sezonu kapsamında, alım merkezleri ve elek tesislerinde ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimler, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmasının ana hedefi, üreticilerin alım süreçlerinde mağduriyet yaşamamasını sağlamak ve piyasada adil ticaret koşullarını korumaktır.

Yerinde inceleme ve kontrol maddeleri:

Ekipler, zeytin alım merkezlerinde bulunan elek ve boylama tesislerini yerinde inceleyerek; eleklerin standartlara uygunluğu, kullanılan tartı aletlerinin doğruluğu, fiyat etiketleri ve ilgili yasal mevzuata uygunluk kriterlerini kontrol etti. İncelemelerde, ölçüm ve tartı güvenliği ile etiketleme hükümlerine özellikle dikkat edildi.

Beklenen sonuçlar ve takip:

Yetkililer, denetimlerin üretici ve tüketici haklarını korumaya, piyasaların düzenli işlemesine ve adil ticaret koşullarının sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, zeytin hasat sezonu boyunca bu tür teknik denetimlerin devam edeceği ve tespit edilen eksikliklerin mevzuat çerçevesinde giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE, ZEYTİN HASAT SEZONUNDA FAALİYET GÖSTEREN ALIM MERKEZLERİ VE ELEK TESİSLERİ, ÜRETİCİLERİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI VE PİYASADA ADİL TİCARET KOŞULLARININ SAĞLANMASI AMACIYLA DENETLENDİ.