Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

Anka Kuşu: enkazdan umuda bir sergi:

COP31 kapsamında yer alan Anka Kuşu pavilyonu, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de başlatılan yeniden inşa sürecinin çevreci ve yenilikçi yüzünü uluslararası platforma taşıdı. Antalya COP31 Alanı’nın Mavi Bölgesi'nde kurulan alan, deprem bölgesindeki enkaz kalıntılarının geri dönüşümüyle oluşturulan yapılar üzerinden hem dayanıklılık hem de atık yönetimi uygulamalarını 196 ülkeye gösteriyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum alanla ilgili paylaşımlarında, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmaların çevreci yaklaşımlarını dünyaya tanıttıklarını belirtti. Anka Kuşu, bu anlatının hem simgesi hem de uygulamalı örneği olarak sunuluyor.

enkazdan malzemeye: proje ve lojistik:

Yıkıntı atıklarının yönetimi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ile Japonya Hükümeti iş birliğiyle hayata geçirilen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı için Hibe Yardımı Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş ve Hatay sahalarında geri kazanım tesisleri kuruldu ve üç mobil kırma ünitesi temin edildi. Bu tesislerde ayrıştırılan malzemeler beton üretimi ve altyapı dolgu çalışmaları gibi kullanımlar için değerlendirildi.

Projenin eş zamanlı yürüyen inşaat faaliyetleriyle birlikte; 11 ilde iki yıl içinde 455 bin konut inşa edilirken, yıkıntıların çevreci yöntemlerle geri kazanılması da sürdürüldü. Hatay’daki tesislerden Antalya’ya taşınan geri dönüştürülmüş maddeler, Anka Kuşu yapılarına malzeme sağladı.

teknoloji, testler ve dayanım:

Binaların üretiminde kullanılan malzeme, önce ince agrega hâline getirilip uygun oranlarda diğer bileşenlerle karıştırılarak beton haline getirildi. Bu beton, 3B beton teknolojisi ile şekillendirildi. Yapı işleri yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre, üretilen malzemenin basınç dayanımı C35 mertebesine ulaşırken, yapılan akredite laboratuvar testleri ile C25’in üzerinde sonuçlar teyit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Müdürü Genel Müdürü Murat Oral, uygulamanın hem çevresel kirliliği azaltmayı hem de ekonomik ve sürdürülebilir yapılaşmaya katkı sunmayı amaçladığını vurguladı. Oral, enkazdan üretilen ince agreganın doğru oranlarda kullanılarak 3B yazıcılarla işlenen betonun saha sonuçlarının Ar-Ge çalışmalarıyla doğrulandığını belirtti.

Anka Kuşu pavilyonu, hem Türkiye’nin deprem sonrası yeniden yapılanma hikâyesini uluslararası gündeme taşırken hem de 'Dirençli Şehirler' başlığı altında atık yönetimi ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarına somut bir örnek sunuyor.

MURAT KURUM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANKA KUŞU ALANIYLA İLGİLİ "ENKAZDAN UMUDA, YIKIMDAN YENİDEN DOĞUŞA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN BAŞLATTIĞIMIZ ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ’NİN ÇEVRECİ VE YENİLİKÇİ YÜZÜNÜ COP31 ANKA KUŞU PAVİLYONU’NDA DÜNYAYA TANITIYORUZ" PAYLAŞIMINI YAPTI.