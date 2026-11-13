Çarşamba'da kivi hasadı ve ticarileştirme hedefi

etkinlik ve bölgesel üretim:

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda düzenlenen '2027 Yılı Hasat Etkinliği'nde bölge kivi üretiminin boyutu ve ticarileştirme planları gündeme geldi. Haberde yer verilen verilere göre Çarşamba Ovası yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda 13 bin 710 ton üretim gerçekleştiriyor ve bu alan, Samsun’un kivi üretiminin yüzde 96’sını karşılıyor. Ayrıca il genelinde Samsun’un Türkiye’de kivi üretiminde ikinci sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz etkinlikte yaptığı açıklamada il düzeyindeki rakamsal değerlendirmeye de değindi: 'Samsun’da kivi üretiminde hasat çalışmaları başladı. Samsun ilimiz kivi üretiminde söz sahibi olan illerden bir tanesi. Yaklaşık 6 bin dekarlık üretim alanıyla 3. sırada yer alırken, Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin ton üretim anlamında 2. sırada yer alıyoruz. Her geçen gün kivi üretimi ilimizde artarak devam ediyor.' Yılmaz ayrıca kivi üretiminin il içinde en yoğun olarak Çarşamba ilçesinde gerçekleştiğini ve üretimin neredeyse yüzde 95'inin burada yapıldığını aktardı.

hastalık taramaları ve sonuçları:

İl Müdürü Yılmaz, kivi bahçelerinde yürütülen hastalık mücadelesi ve saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. 'İlimizde 2020 yılından sonra kivi bahçelerinde bazı çalışmalar yapılıyor. Bakteriyel kanser hastalığı yönünden sahada survey çalışmaları yapılarak numuneler alınıyor. İlçe müdürlüklerimiz tarafından alınan bu numuneler, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde analiz ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda bakteriyel kanser hastalığı yönünden, kivi üretim alanlarımızda bu hastalığın olmadığı tespit edildi. Bundan dolayı da bakanlığımız tarafından ilimiz bu hastalığın bulunmadığı alan olarak ilan edildi.' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kivi bahçelerinde bakımın önemine dikkat çekerek ürünün üreticiye katma değer sağladığını, ancak bu sezonun fiyatlarının önceki yıllara göre düşük seyrettiğini belirtti: 'Kivi bahçelerinde bakımlar tam anlamıyla yapıldığında üreticisine önemli bir getiri sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok daha iyi fiyatlardan alıcı buluyordu. Ancak bu sene fiyatlar biraz önceki yılların altında seyrediyor. Buna rağmen yüksek getirisi olan ve üreticisine kazandıran bir ürün.'

ticari hedefler ve projeler:

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ise kivinin ulusal ölçekte marka haline gelmesi ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik projeleri anlattı. Sonkaya, 'Çarşamba, Türkiye genelinde en çok kivi üreten sıralamasında 2. sırada yer alıyor. İlçe bazında da Yalova’dan sonra yaklaşık 14 bin tonluk üretim sağlayarak yerimizi koruyoruz. Kiviyi nasıl ticari hale getirebiliriz diye bu projeyi başlattık. Projeyi hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Tüm paydaşları da dahil etmek zorundayız. Kivinin geleceğini kurtarma derdindeyiz. Geçmişte şeftalide yaşadığımız sorunu kivide yaşamayalım diye bu projeyi ürettik. Kivi üreticileri birliğimizin ve üreticilerimizin dahil olması gerekiyor. Tek başımıza yapamayız.'

Sonkaya ayrıca kiviyi fındığa alternatif ürün olarak görüp katma değerini yükseltme hedefiyle soğuk hava deposu ihtiyacına vurgu yaptı: 'Soğuk hava deposu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmazsak şeftalide yaşadığımız sorunları kivide yaşamak zorunda kalırız. Aynı zamanda kivi, fındığa alternatif bir ürün. Bu meyveyi daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Sadece soğuk havaya koymak değil, nitelikli hale getirip katma değeri yüksek, kendimize ait bir marka çıkarmak istediğimiz için bu yola çıktık.'

Hasat etkinliğine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Kurt, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile diğer mülki ve idari kurum amirleri katıldı.

ÇARŞAMBA ZİRAAT ODASI BAŞKANI MUAMMER AYDEMİR(SOLDA), ÇARŞAMBA KAYMAKAMI MEHMET KAMİL SAĞLAM(ORTADA) VE SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KEMAL YILMAZ(SAĞDA)