Çırak son anda müdahale ederek hareket eden minibüsü durdurdu

Olayın gelişimi:

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Taşova Küçük Sanayi Sitesinde tamir için atölyenin önüne getirilen minibüs, sürücünün araçtan inmesinin ardından el freni çekilmediği için geriye doğru hareket etti. Araç, kontrolsüz şekilde geri gelirken arkasında park halinde duran kamyonete doğru ilerledi.

güvenlik kamerasına yansıyan müdahale:

Aynı sanayi sitesinde başka bir dükkanda çırak olarak bulunan 18 yaşındaki Ozan Kadir Caba, minibüsün hareketini fark ederek hızla müdahale etti. Caba'nın minibüse binip aracı durdurması ve geri geri gitmesini engellemesi saniyeler içinde gerçekleşti; bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

sürücü ve ustanın tepkisi:

Görüntülerde sürücünün müdahalenin ardından genç çırağa teşekkür ettiği, iş yeri çalışanlarının durumu kontrol ettiği görüldü. Atölye ustası Evren Aşık ise yetiştirdiği çırağı dikkati ve soğukkanlılığı nedeniyle kutladı.

önemi ve sonuçları:

Olay herhangi bir yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanmadı; genç çırağın hızlı müdahalesi olası bir kazayı önledi. Durum, araç park edilirken el freninin çekilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI ANLAR