Erdoğan ve Al Sani görüşmesinde savunma iş birliği ve bölgesel barış çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler geniş kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmenin odağı:

Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğine değinerek, bugün imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşmasının kardeşliğe yeni bir boyut kazandıracağını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının tarafların karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine yaklaşılmasında rol oynadığını vurguladı.

Enerji ve savunma sanayiinde iş birliği:

Taraflar, enerji alanındaki ortaklığı geliştirme ve çeşitlendirme iradesini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başlığındaki iş birliğinin de artarak devam edeceğini ifade etti; ikili projeler ve yatırımların önümüzdeki dönemde daha somut adımlarla ilerlemesi hedeflendi.

Bölgesel meseleler ve diplomasi:

Görüşmede Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesinin önlenmesi, diyalog zemini oluşturulması ve barışın tesis edilmesi için birlikte çalışma taahhüdü öne çıktı. Liderler, tarafların sorunlarını diplomasiyle çözmeye ikna edilmesinin önemini paylaştı.

Ayrıca toplantıda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye’nin normalleşme adımları ile Libya’daki son durum da gündeme geldi ve ikili değerlendirmeler yapıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMAD AL SANİ İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.