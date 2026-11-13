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Bursa'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Bursa'da etkili lodosun ardından Nilüferköy civarında başlayan kısa yağmur, gökyüzünde beliren gökkuşağıyla renkli görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli lodos, kent yaşamında aksamalara yol açtı. Nilüferköy civarında kısa süreli yağmurun ardından gökyüzünde ortaya çıkan gökkuşağı, lodosun gölgede kaldığı anlarda renkli görüntüler oluşturdu.

nilüferköy'de gökkuşağı görüntüsü:

Yağmur damlalarıyla güneş ışığının birleşmesi sonucu beliren gökkuşağı, bölgedeki manzarayı renklendirdi. Bölge sakinleri ve sokaktan geçenler oluşan doğal gösteriyi izlerken anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

kent merkezinde lodosun etkileri:

Kent merkezinde ise rüzgârın şiddeti vatandaşların dengede durmasını güçleştirdi; sokaklarda yürümeye çalışanlar ve savrulan eşyalar kameraya yansıdı. Bu görüntüler, lodosun günlük yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Nilüferköy'de ortaya çıkan renk cümbüşü, kısa süreli yağmurun ardından oluşan nadir anlardan biri olarak vatandaşların ilgisini çekti ve kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

BURSA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOS, NİLÜFERKÖY CİVARINDA YERİNİ...

BURSA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOS, NİLÜFERKÖY CİVARINDA YERİNİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE BIRAKTI. KENT MERKEZİNDE İSE İNSANLARIN AYAKTA DURMASI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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