Antalya'nın Çin stratejisi dijitale taşınıyor: Fliggy ile görünürlük ve ziyaretçi hedefi

Buluşma ve katılımcılar:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Çin'in dijital seyahat platformu Fliggy yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede Fliggy'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leon Li, Uluslararası İlişkiler Direktörü Meina Huang ile Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E‑Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar hazır bulundu.

Hedefler ve iş birliği zeminleri:

Toplantının gündeminde Antalya'nın turizm gücünün Çin pazarında daha görünür kılınması, Çinli ziyaretçi sayısının artırılması ve ortak tanıtım çalışmaları yer aldı. Başkan Vekili Özdemir toplantıda, "Hedefimiz, Antalya’yı Çinli ziyaretçilerle daha güçlü buluşturmak, yeni pazarlardaki görünürlüğümüzü artırmak ve kentimizin uluslararası marka değerini daha da ileri taşımak" sözleriyle amaçları özetledi.

Özdemir ayrıca Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş algısının ötesindeki kültürel ve deneyimsel değerlerinin de Çinli turistlere anlatılması gerektiğini vurguladı ve Fliggy ile destinasyon sayfası, Çin pazarına özgü dijital içerikler ve dönemsel kampanyalar üretme önerilerine açık olduklarını belirtti.

Dijital kanallar ve içerik modelleri:

Görüşmede, Fliggy platformunda Antalya'ya özel bir sayfa oluşturulması ve Çin pazarına yönelik dijital kampanyaların hayata geçirilmesi gibi somut modeller ele alındı. Taraflar Çinli içerik üreticileri ve kanaat önderleriyle yapılacak tanıtımların yanı sıra canlı yayın gibi etkileşimli kanalların kullanılmasını değerlendirdi.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Türkiye'nin Çin pazarından yeterince pay alamadığını belirterek heyetin ziyaretinin önemini vurguladı. Acar, heyeti Türkiye'ye getirmek için yürütülen çalışmalara ve Antalya'nın heyet tarafından ilk kez ziyaret edilerek beğeni topladığına dikkat çekti.

Antalya'nın rotalarda konumlandırılması ve sürdürülebilirlik:

Fliggy temsilcisi Leon Li, Antalya'nın güçlü destinasyon potansiyeline dikkat çekti; Li, Antalya'ya ilk gelişinde kentten etkilendiğini belirtti ve Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin ağırlıklı olarak İstanbul ve Kapadokya rotalarını tercih ettiğini, Antalya'nın da bu rotalara daha güçlü şekilde dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Antalya'nın sürdürülebilir turizm çalışmaları ile COP31 (9-20 Kasım 2026) ev sahipliği, Çin pazarına yönelik tanıtımda öne çıkarılabilecek başlıklar arasında değerlendirildi.

Sonraki adımlar:

Toplantı sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çinli teknik ekiplerin bir araya gelerek uygulanabilir iş birliği modelleri üzerinde çalışma yürütmesi planlanıyor. Öncelikli gündem maddeleri arasında destinasyon sayfası tasarımı, dönemsel dijital kampanyalar ve Çinli içerik üreticileriyle ortak projeler bulunuyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ÇİN'İN ÖNDE GELEN DİJİTAL SEYAHAT PLATFORMLARINDAN FLİGGY'NİN YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.