DAİMFED yeşil dönüşüm akademisiyle sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından düzenlenen "Yeşil Binalardan Yeşil Dönüşüme: LEED Sertifikasyon Süreçleri ve Sürdürülebilirlik Akademisi Modeli" başlıklı seminerde, sürdürülebilirlik uygulamalarının sektöre entegrasyonu ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gündeme getirildi.

LEED süreçleri ve uygulama öncelikleri:

Seminerin teknik sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Tuğçe Demirdelen (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü ve DAİMFED Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı) LEED sertifikasyon süreçleri üzerinde durdu. Demirdelen, enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir malzeme kullanımı, atık yönetimi, iç ortam kalitesi ve karbon ayak izinin bina projelerine entegrasyonu gibi temel bileşenlerin uygulamadaki önemini anlattı. Sunum, sertifikasyonun teknik gereklilikleri kadar sahada uygulanabilir çözümler ve izleme mekanizmalarına da vurgu yaptı.

sürdürülebilirlik akademisi modeli ve eğitim odaklı yaklaşım:

Programın diğer önemli gündemini ise "Sürdürülebilirlik/Yeşil Dönüşüm Akademisi" modeli oluşturdu. Prof. Dr. Murat Koç (DAİMFED Yönetim Kurulu Üyesi) akademinin yapısı, stratejik konumlandırılması ve sektörle bütünleşen eğitim modeli üzerine değerlendirmeler yaptı. Koç, akademi-sanayi-sektör iş birliğinin, yeşil dönüşüm için gerekli nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Demirdelen seminerde, "Asıl hedefimiz bir binayı yeşil hale getirmekten öte, yapı sektörünün tamamında yeşil dönüşüm kapasitesi oluşturmaktır" sözleriyle, dönüşümün sürdürülebilirliği için teknolojinin yanı sıra yetişmiş insan gücü ve güçlü bir eğitim altyapısının gerekliliğine dikkat çekti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise federasyonun üniversiteler ve sektör temsilcileriyle iş birliği içinde yapı sektörünün dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğini ve sürdürülebilirlik alanında yeni eğitim modellerinin geliştirilmesine katkı sunacaklarını belirtti.

Etkinlikte ayrıca sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir yükümlülük olmadığı; rekabet gücü, kurumsal itibar, kaynak verimliliği ve geleceğe hazırlık açısından stratejik bir dönüşüm alanı olduğu vurgulandı. DAİMFED çatısı altında geliştirilecek akademi ile akademik bilgi ile sektör deneyiminin bir araya getirilerek, pratiğe dönük ve kalıcı eğitim programları oluşturulması hedefleniyor.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) GENEL MERKEZ BİNASI’NDA, "YEŞİL BİNALARDAN YEŞİL DÖNÜŞÜME: LEED SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ MODELİ" BAŞLIKLI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.