AOSB'de 'Lider beyin ve yeni dünya becerileri' söyleşisi:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Lider beyin ve yeni dünya becerileri' başlıklı söyleşi, bölge sanayicileri ve genç lider adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü etkinliğin önemine dikkat çekti ve platformun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AOSB'nin ekonomik ağırlığı ve katkıları:

Sütcü, AOSB'nin Türkiye genelindeki organize sanayi bölgeleri arasında fiziki büyüklük ve ekonomik göstergeler bakımından ilk beş arasında yer aldığını belirtti. Bölgenin ülke ve kent ekonomisine katkılarına vurgu yapan Sütcü, AOSB'nin Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1'ini, Adana'nın elektrik üretiminin yüzde 25'ini ve kent istihdamının yüzde 15'ini temsil ettiğini söyledi.

Sütcü ayrıca Adana'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık yıllık ihracatının 2 milyar dolara yakın bölümünün AOSB sanayicileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Ceyhan-Yumurtalık aksındaki yaklaşık 30 milyon metrekarelik çalışmaların enerji ve kimya sektörlerinde gelecekteki sanayi yapılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kadın sanayicilerin rolü ve platformun büyümesi:

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tosmur, platformun bugün 225 üyeye ulaştığını ve kadınların üretim, yönetim ve karar alma süreçlerinde birbirlerini destekledikleri bir dayanışma ortamı sunduğunu söyledi. Tosmur, değişen üretim biçimleri ve iş yaşamının ihtiyaçları karşısında insanın ve düşünme biçiminin dönüşümün merkezinde olduğunu belirtti.

Tosmur, iyi bir lideri farklı kılanın yalnızca deneyim veya karar verme becerisi olmadığını ifade ederek, 'Belki de gerçek liderlik yalnızca doğru kararlar vermek değil; farklı fikirleri dinleyebilmek, değişime açık olmak ve sürekli öğrenmeyi sürdürebilmektir' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sinan Canan'ın sunumu: beynin şifreleri ve teknoloji:

Programın konuğu Prof. Dr. Sinan Canan, ilk kez bir organize sanayi bölgesinde konuştuğunu belirterek platformun kadın öncülüğüne dikkat çekti. Canan, insanın biyolojik yapısı ile günümüz dünyasındaki dijital dönüşüm arasındaki ilişkiyi; mizahi ve anlaşılır örneklerle katılımcılara aktardı.

Canan, insan ömrünün uzamasıyla birlikte yaşam boyu öğrenmenin ve kendini yenilemenin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Özellikle dijital teknolojiler ve yapay zekânın iş hayatı ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda yeni dönemler açtığını belirtti ve bu teknolojileri yasaklamak yerine onlarla yaşamayı öğrenmenin önemine değindi.

Konuşmasında insan davranışlarının yalnızca ekonomi veya psikoloji bağlamında ele alınamayacağını söyleyen Canan, insan biyolojisinin ve nörolojisinin anlaşılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca yapay zekâ uygulamalarıyla kurulan iletişimin bazı kişilerde gerçek sosyal ilişkilerin yerini alabileceği uyarısında bulundu ve teknolojinin bilinçsiz kullanımının insanları yalnızlaştırabileceğini belirtti.

Canan, ayrıca şükür ve minnettarlık duygusunun bireyin anda kalmasını sağladığını ve güne minnetle başlamanın zihinsel denge açısından önemli olduğunu ifade etti. Konuşma, insan beyninin çalışma biçimi, değişen teknoloji, yapay zekâ ve geleceğin liderlik anlayışına dair kapsamlı değerlendirmelerle tamamlandı ve Canan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlik, AOSB'nin sanayi ve istihdam gücünü vurgulayan açılış konuşmaları ile kadın sanayicilerin liderlik rolünü ön plana çıkaran değerlendirmelerin ardından, beyin, teknoloji ve liderlik odaklı tartışmalarla sona erdi.

PROGRAMIN AÇILIŞINDA KONUŞAN AOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR SÜTCÜ, KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU’NUN ÇALIŞMALARINDAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİREREK ETKİNLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.