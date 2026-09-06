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AOSB'nin Bakü çıkarması: yatırımlarda iş birliği kapıları arandı

AOSB heyeti Bakü'de kamu ve sanayi temsilcileriyle bir araya gelerek Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi ve firmalarla yatırım ve ticaret iş birliklerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

AOSB'nin Bakü çıkarması: yatırımlarda iş birliği kapıları arandı

AOSB heyeti Bakü'de temaslarda bulundu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kamu kurumları, sanayi bölgeleri ve özel sektör temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyet, yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi amacıyla temaslarda bulunarak Adana sanayisinin bölgedeki görünürlüğünü artırmayı hedefledi.

Görüşmelerin odağı:

Heyet; AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Yapım İşleri Direktörü Emre Ocak ve AOSB Proje Destek Birimi Yöneticisi Özkan Özbek katılımıyla gerçekleşen temaslarda, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile bir araya geldi. Toplantıda Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman ve Müsteşar Seyla Sağlık Yavuzer ile Türkiye-Azerbaycan ticari ve sınai ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmelerde, Azerbaycan'daki yatırım ortamı, sanayi bölgelerinin kapasitesi ve Türk firmaları için mevcut iş birliği imkanları detaylı şekilde ele alındı. AOSB heyeti, Adana'daki yatırım olanaklarını ve bölgenin sunduğu altyapı ve hizmet paketlerini muhataplarına aktardı.

Sanayi parkı incelemeleri ve potansiyel:

Heyet, program kapsamında Azerbaycan'ın önemli sanayi merkezlerinden Sumgayıt Endüstriyel Kimya Parkında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında bölgenin altyapısı, yatırım imkânları, sanayi ekosistemi ve işletmelere sağlanan hizmetler hakkında bilgi alındı ve organize sanayi bölgeleri arasında deneyim paylaşımı fırsatları değerlendirildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Bakü temaslarının AOSB'nin uluslararası iş birliklerini geliştirmesi açısından önemine vurgu yaparak, farklı ülkelerdeki sanayi bölgeleriyle bilgi ve deneyim paylaşımının yeni iş birliği alanlarının oluşmasına katkı sunduğunu belirtti. Akpınar ayrıca AOSB'nin yatırımcılara sunduğu imkanlar ile Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin yatırım potansiyelinin görüşmelerde kapsamlı şekilde aktarıldığını kaydetti.

Bakü programında heyet, 20’den fazla Azerbaycanlı firma ile iş görüşmesi yaptı. Firma temsilcilerine AOSB'nin altyapı ve üstyapı hizmetleri, yatırım fırsatları, proje destekleri ve kurumsal uygulamalar hakkında detaylı bilgi sunuldu.

AIPEXPORT ve ticari ağların güçlendirilmesi:

Toplantılarda ayrıca AOSB tarafından geliştirilen AIPEXPORT platformu tanıtıldı. Platformun AOSB firmalarının ürün ve yetkinliklerini uluslararası alanda tanıtmak, yeni ticari bağlantılar kurmak ve firmaların yeni pazarlara erişimini desteklemek amacıyla kullanıldığı anlatıldı.

Görüşmelerde, Azerbaycanlı firmalar ile AOSB bünyesindeki işletmeler arasında karşılıklı yatırım ve tedarik ilişkileri oluşturulmasına yönelik somut fırsatlar masaya yatırıldı. Heyetin aktardığı bilgiler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine ve firmalar arası iş birliklerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sonuç olarak AOSB'nin Bakü temasları, bölgesel iş birliği ağlarını genişletme, Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere Adana'nın yatırım cazibesini artırma ve firmaların uluslararası pazarlara erişimini hızlandırma hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Heyetin temaslarının önümüzdeki dönemde somut iş birliği ve yatırım adımlarına dönüşmesi bekleniyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) HEYETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) HEYETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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