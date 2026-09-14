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Sarıgöl çiftçisi üzümden cevizli sucukla gelir arıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatları düştü; Emcelli'den Ahmet ve Ayşe Tosun, üzüm suyu ve cevizle pekmezli cevizli sucuk üretimine başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl çiftçisi üzümden cevizli sucukla gelir arıyor

Sarıgöl'de ev yapımı alternatif

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde üretici çift Ahmet ve Ayşe Tosun, üzüm fiyatlarındaki düşüş sonrası gelirlerini desteklemek için evde katma değerli ürün denemesine başladı. Çift, üzüm suyu ve cevizi birleştirerek pekmezli cevizli sucuk üretiyor ve ilk denemelerden olumlu dönüş aldıklarını belirtiyor.

Üretim süreci:

Ayşe Tosun süreci şöyle anlattı: "Önce üzümün pekmezini yapıyoruz, sonra da iplere dizdiğimiz cevizleri pekmezin içinde bekleterek kurutmaya bırakıyoruz. Şimdiden talep çok. Sadece üzüme bağlı kalmamalıyız, yenilikler yapılmalı". Bu yöntem, basit ekipman ve geleneksel yöntemlerle uygulanıyor.

Hedefler ve pazar beklentisi:

Eşi Ahmet Tosun ise üretimde çeşitliliğin önemine dikkat çekti: "Artık üzümün alternatif mamullerini yapmak gerek". Çift, yaptıkları cevizli sucukların talep görmesi halinde seri üretime geçerek satışa başlamayı planlıyor; şu aşamada ürünler çevrelerinden yoğun ilgi görüyor.

Yerel üreticiler için böyle katma değerli ürün denemeleri, fiyat dalgalanmalarına karşı bir tampon oluşturmayı amaçlıyor. Tosun çiftinin denemesi, bölgedeki diğer üreticilere de alternatif arayışında örnek teşkil edebilir.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞ ÜZÜM FİYATLARININ DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE ALTERNATİF ARAYIŞINA...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞ ÜZÜM FİYATLARININ DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE ALTERNATİF ARAYIŞINA GİREN ÜRETİCİ ÇİFT, ÜZÜM SUYU VE CEVİZ KULLANARAK CEVİZLİ SUCUK ÜRETİMİNE BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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