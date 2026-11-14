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Ara sokak çıkışı zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı

Bursa Osmangazi'de Celal Bayar Caddesi'ne çıkan araçla yolda seyreden otomobil çarpıştı; üç araç karıştı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, 1 yaralı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 04:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ara sokak çıkışı zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı

kaza ayrıntıları:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye çıkan bir otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu ve olayda üçüncü bir araç olan taksiye çarptılar.

Kaza sonucu araçlardan biri ağır hasar alarak hurdaya döndü. Kazaya karışan araçların plakaları 34 NSR 204, 16 AUC 053 ve 16 T 0564 olarak bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Yıldırım G. yaralandı; olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Benzer zincirleme kazalarda ara sokak çıkışları ile ana cadde trafiğinin kesişmesi sıklıkla risk oluşturuyor. Sürücülerin kavşak ve sokak çıkışlarında hızlarını azaltmaları, dikkatli manevra yapmaları ve trafik işaretlerine uymaları, olası çarpışmaları önlemede belirleyici rol oynar. Yetkililerin de sürücü bilgilendirmesi ve gerekli trafik düzenlemeleriyle benzer vakaların azaltılmasına katkı sağlaması beklenir.

BURSA’DA ARA SOKAKTAN ANA CADDEYE ÇIKAN OTOMOBİLE, CADDEDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL ÇARPTI. 3...

BURSA’DA ARA SOKAKTAN ANA CADDEYE ÇIKAN OTOMOBİLE, CADDEDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL ÇARPTI. 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA ARAÇLARDAN BİRİ HURDAYA DÖNERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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