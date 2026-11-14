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Haliç köprüsü'nde makas atan araç zincirleme kazaya yol açtı

Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde makas atan bir aracın taksiye çarpması sonucu 5 araçlı zincirleme kaza oldu; 2 kişi yaralandı, trafik aksadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Haliç köprüsü'nde makas atan araç zincirleme kazaya yol açtı

Kaza detayları:

E-5 karayolu Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki 34 NP 2647 plakalı otomobil makas attığı sırada bir ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 5 araç birbirine girdi; kazada makas atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri sahada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri olası yangın veya araçta sıkışma durumunu kontrol etti, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Trafik etkisi ve kaldırma çalışmaları:

Kaza, Haliç Köprüsü'nün Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyruklarına neden oldu; trafik bir süre yan yoldan verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

HALİÇ KÖPRÜSÜ HALICIOĞLU MEVKİİNDE MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TİCARİ TAKSİYE ÇARPMASI SONUCU 5 ARACIN...

HALİÇ KÖPRÜSÜ HALICIOĞLU MEVKİİNDE MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TİCARİ TAKSİYE ÇARPMASI SONUCU 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, BÖLGEDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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