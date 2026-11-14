Bursa'da gece yarısı zincirleme kaza: otomobiller metrelerce savruldu, iki yaralı

olay yeri ve çarpışmanın etkisi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre, Yunus A. yönetimindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken, arkasından aynı istikamette gelen Batuhan S. idaresindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yaklaşık 36 metre, diğeri ise 17 metre savruldu.

motosikletin çarpması ve müdahale:

Kaza sonrası yolda kalan araçların arasında ilerleyen Yunus Emre A. idaresindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet, önündeki 16 BCJ 817 plakalı otomobili fark edemeyerek çarptı. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A., ambulanslarla Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; her iki yaralının da hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve alkollü sürücü:

Olay yerinde yapılan incelemede, 16 BTU 40 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan S.'nin 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma ve detaylı inceleme başlatıldı.

BURSA’DA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 OTOMOBİL İLE BİR MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLLERDEN BİRİ YAKLAŞIK 36 METRE, DİĞERİ İSE 17 METRE SAVRULURKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.