park halindeki araca çarpan ticari taksi hurdaya döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

olayın detayları:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Seyfi T. yönetimindeki 16 T 0984 plakalı ticari taksi sürücüsünün kontrolünü kaybederek park halindeki 16 FAF 94 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi hurdaya dönerken, araç içindeki sürücü burnu bile kanamadan çıktı. Kaza anında başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

kaza anı güvenlik kamerasında:

Olay anı, yakınlardaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybedişi, çarpma anı ve sonrasında oluşan hasar net biçimde görülüyor.

soruşturma başlatıldı:

Kazada görevlilerce ilk tespitler yapıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TİCARİ TAKSİ, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE TİCARİ TAKSİ HURDAYA DÖNERKEN, SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ŞANS ESERİ BURNU BİLE KANAMADAN ATLATTI. KAZA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.