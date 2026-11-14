Lodos Beşiktaş sahilinde gece boyunca denizde hareketlilik yarattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gece boyunca devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu.
rüzgar ve uyarı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından kent genelinde rüzgarın etkili olduğu gözlendi. Gün boyu süren lodos, geceye de taşınarak sahil kesimlerinde hareketliliğe yol açtı.
sahildeki manzara ve tepkiler:
Denizde oluşan dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi. Oluşan manzara kıyıda ilgi uyandırırken, bölgedeki gözlemler gece boyunca devam etti.
İSTANBUL’DA METEOROLOJİ'NİN UYARISININ ARDINDAN DÜN BAŞLAYAN LODOS, ETKİSİNİ GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜRDÜ. LODOS NEDENİYLE BEŞİKTAŞ SAHİLİ’NDE DALGALAR OLUŞTU.
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